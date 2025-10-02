Özgün hikâyesinde; Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu; Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt’un beraber yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alan 'Velaht', bu akşam yeni bölümüyle saat 20.00'de SHOW TV'de ekrana gelecek.

Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimleri buluşturan dizi Esenler Otogarı’nda geçen aile içi güç savaşlarını ve büyük bir aşk öyküsünü ekranlara taşıyacak.

'Veliaht'ta 'Kudret Karslı' karakterine hayat veren Derya Karadaş, Habertürk'ten Aytekin Teker'in sorularını yanıtladı.

Menajerim aracılığıyla proje dosyası elime ulaştı. Genel hikâye, senaryo bölümleri ve karakter analizleri, 'Veliaht'ın kuvvetli bir evren kuracağını hemen hissettirdi. Sonrasında yapımcımız Yamaç Okur, yönetmenimiz Sinan Öztürk ve senaristimiz Tunahan Kurt ile bir araya geldik. İşine özen gösteren insanlar bir noktada birbirine benzer, biz de hızlıca ortak bir dil bulduk. Ortaya gerçekten çok iyi bir cast ve ekip çıktı. Şimdi de bu özenin karşılığını aldığımızı düşünüyorum.

"KENDİ GELENEKÇİ TARAFIMI ANLATMAYA ÇALIŞIYORUM"

* 'Kudret Karslı' karakterinin sizin için en belirleyici özelliği neydi?

'Kudret' başka bir sınıf ve aile yapısından geliyor. Annesi öldürülmüş, babası onun kahramanı ama işleri oldukça karışık ve zor. Bunların farkında, kardeşleriyle ilişkisinde anne rolünü üstlenmek durumunda kalmış, tüm ailesine kendini adamış ve onları çok seviyor. Ancak bunu yaparken kendi isteklerini, hayallerini ve kendini bir kenara bırakmış. Bu açıdan adeta yarı açık bir cezaevinde yaşıyor. Aslında bu duygu, kadın erkek çoğumuzda var olan bir sıkışmışlık. 'Kudret' de böyle bir kadın ve bu hali beni çok etkiliyor. Bence onun en belirgin yanı, babası gibi gelenekçi olması. Öğrendiği hayat bu. Mesela konakta babasının arı kovanları var ve evde kendi ballarının yenmesine çok önem veriyor. Bana da memleketten babam bal getiriyor, ben de bunu çok önemsiyorum. Aile içindeki bir sıkıntı bile onun hayatını tamamen etkiliyor, benim için de benzer bir gerçeklik var. 'Kudret' sayesinde kendi gelenekçi tarafımı anlamaya çalışıyorum.

* Canlandırdığınız karakteri sizin gözünüzden dinleyebilir miyiz?

'Kudret' çektiği acılardan dolayı, hayatı çözdüğünü düşünüyor. Doğrular ve yanlışlar onun için çok net, bu aslında onun zırhı. Halbuki böyle bir şey gerçekten mümkün mü? O evden çıkmadan tüm hayatı anlaması ne kadar olası? İşte tam da bu noktada, onun aşkla beraber kendini keşfetme yolculuğu beni çok heyecanlandırıyor.