        Otomotivde tüm zamanların rekoru kırıldı - Otomobil Haberleri

        Otomotivde tüm zamanların rekoru kırıldı

        Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10'a yakın artarak 927 bin adedi aştı. Eylül ayında ise toplam pazar yüzde 26 oranında büyüdü ve 110 bin adet sınırını geçti. Rakamlar, hem yılın ilk 9 aylık döneminde hem de Eylül ayında pazarın tüm zamanların en yüksek büyüklüğe ulaştığını gösteriyor. ODMD'nin Eylül ayı raporu, 2025 yılı sonunda otomotiv pazarında yeni bir rekorun kırılmasına artık kesin gözle bakılmasına yol açtı. Yiğitcan Yıldız yazdı…

        Giriş: 02.10.2025 - 09:59 Güncelleme: 02.10.2025 - 09:59
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomobil ve hafif ticari araç satışları, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.15 artarak 927 bin 647 adet oldu. Böylece, toplam satışlar yılın ilk 9 aylık döneminde tüm zamanların rekorunu kırdı.

        Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) verilerine göre, yılın ilk 9 ayında otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 742 bin 687 adet, hafif ticari araç satışları ise yüzde 6 artarak 184 bin 960 adet olarak gerçekleşti.

        Eylül ayında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen senenin aynı ayına göre yüzde 26 oranında artarak 110 bin 302 adet olarak kayıtlara geçti.

        Aynı dönemde otomobil satışları da yüzde 27 artarak 88 bin 274 adet oldu. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 22 oranında küçülerek 22 bin adet olarak kayıtlara geçti.

        Bu sonuçlar, hem yılın 9 aylık döneminde hem de Eylül ayında tüm zamanların en yüksek satış adetlerinin elde edildiğini gösteriyor.

        ODMD raporu, 2025 yılı sonunda pazarda yeni bir rekor kırılacağının da artık kesin bir göstergesi durumunda.

