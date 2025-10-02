Otomotivde tüm zamanların rekoru kırıldı

Otomobil ve hafif ticari araç satışları, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.15 artarak 927 bin 647 adet oldu. Böylece, toplam satışlar yılın ilk 9 aylık döneminde tüm zamanların rekorunu kırdı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) verilerine göre, yılın ilk 9 ayında otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 742 bin 687 adet, hafif ticari araç satışları ise yüzde 6 artarak 184 bin 960 adet olarak gerçekleşti.

Eylül ayında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen senenin aynı ayına göre yüzde 26 oranında artarak 110 bin 302 adet olarak kayıtlara geçti.

Aynı dönemde otomobil satışları da yüzde 27 artarak 88 bin 274 adet oldu. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 22 oranında küçülerek 22 bin adet olarak kayıtlara geçti.

Bu sonuçlar, hem yılın 9 aylık döneminde hem de Eylül ayında tüm zamanların en yüksek satış adetlerinin elde edildiğini gösteriyor.