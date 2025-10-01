Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Beşiktaş'ta yangın: Şebnem Bozoklu'nun evi de hasar aldı - Magazin haberleri

        Beşiktaş'ta yangın: Şebnem Bozoklu'nun evi de hasar aldı

        Beşiktaş'ta üç katlı ahşap binada çıkan yangın, yanındaki üç binaya daha sıçradı. Yangının başladığı binada yaşayan bir kadın çevredekiler tarafından kurtarılırken, bina yola doğru çöktü. Park halindeki bir otomobil ise hasar gördü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, hasar alan binalardan birinde oyuncu Şebnem Bozoklu'nun evinin de olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 17:35 Güncelleme: 01.10.2025 - 17:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yangın evine sıçradı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Saat 12.30 sıralarında Beşiktaş'ın Arnavutköy Mahallesi'ndeki Dubaracı Sokak'ta bulunan üç katlı ahşap binada çıktı. Binadan yükselen dumanları görenler itfaiyeye haber verirken, içeride bulunan bir kadını da dışarı çıkardı.

        Alevler kısa sürede yan binaya sıçradı. Kısmi çökmeler yaşanan ahşap bina, alevlerin büyümesiyle park halindeki bir otomobilin üzerine çöktü.

        REKLAM

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dar sokaklar ve park halindeki araçlar nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekti. Alevler kısa sürede üç binaya daha sıçradı. Ekipler, çektikleri hortumlarla farklı noktalardan müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalıştı. Yangın nedeniyle mahalle yoğun duman altında kaldı; çevredekiler, yüzlerini kapatarak nefes almaya çalıştı. Yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

        Ahşap binada çıkarak alevlerin yanındaki üç binaya daha sıçradığı yangında aralarında oyuncu Şebnem Bozoklu'nunda evinin yer aldığı dört bina hasar gördü. İki bina tamamen kullanılamaz hale geldi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #şebnem bozoklu
        #yangın
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle görüştü
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Ayşe Barım hakkında tahliye kararı
        Ayşe Barım hakkında tahliye kararı
        500 bin sosyal konut inşa edilecek
        500 bin sosyal konut inşa edilecek
        Elon Musk'tan Netflix için abonelik iptali çağrısı
        Elon Musk'tan Netflix için abonelik iptali çağrısı
        Üniversiteyi 3 yılda bitirmek yeni düzenlemeyle mümkün olacak
        Üniversiteyi 3 yılda bitirmek yeni düzenlemeyle mümkün olacak
        Pelin'in ölümünde kahreden görüntüler!
        Pelin'in ölümünde kahreden görüntüler!
        Icardi adli psikologla görüştü
        Icardi adli psikologla görüştü
        4 kuzen kuyuda zehirlenip ölmüştü... Yine aynı hata!
        4 kuzen kuyuda zehirlenip ölmüştü... Yine aynı hata!
        Tedesco'dan Jhon Duran açıklaması!
        Tedesco'dan Jhon Duran açıklaması!
        Gıdada kullanılması yasak ama market rafında!
        Gıdada kullanılması yasak ama market rafında!
        17 yaşındaki genç ruhsatsız silahını çekti! Sokakta babasını öldürdü!
        17 yaşındaki genç ruhsatsız silahını çekti! Sokakta babasını öldürdü!
        Düşme sonrası görüntüleri ortaya çıktı
        Düşme sonrası görüntüleri ortaya çıktı
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        Bu köyün tamamının soyadı aynı!
        Bu köyün tamamının soyadı aynı!
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!