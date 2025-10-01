Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor: Dev tünel projesinde finansman tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Amanos Tüneli Demiryolu ve Otoyolu Projesi’ne ilişkin finansman sürecinin tamamlandığını belirterek, şunları söyledi:

“Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Societe Generale arasında anlaşmalar imzalandı. İsveç İhracat Kredi Kuruluşu (EKN), İslam Kalkınma Bankası bünyesindeki İslam Yatırım Sigortası ve İhracat Kredisi Şirketi (ICIEC) garantisi altında, çeşitli ticari bankalar da sürece dahil oldu. 1,55 milyar avroluk dış finansman Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı.”

“İskenderun Körfezi’nden Gaziantep’e doğrudan ulaşım”

Habertürk’e konuşan Uraloğlu, projenin stratejik önemine dikkat çekti:

“Projenin tamamlanmasıyla İskenderun Körfezi’nden Amanoslar’ın ardındaki sanayi bölgelerine ve Gaziantep’e hem kara hem demiryoluyla doğrudan ulaşım sağlanacak. Amanos Tüneli, İskenderun-Gaziantep ve İskenderun-Kahramanmaraş arasındaki mesafeyi kısaltacak. Bu proje, İskenderun Limanı’nı Orta Koridor’a bağlayacak, Akdeniz’e ulaşımı kolaylaştıracak. Kilis ve Gaziantep adeta liman şehri kimliği kazanacak.”

Üç dev tünel, her biri 20 kilometre

Toplam iki etaptan oluşan proje; 55 kilometrelik demiryolu hattı ve 25 kilometrelik otoyolu kapsıyor. Bakan Uraloğlu, teknik detayları şöyle aktardı: • “Bir demiryolu tüneli ve toplam 4 şeritli iki otoyol tüneli inşa edilecek. Amanos Dağları’nın altından geçecek üç tünelin her biri yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda olacak.” • “Proje iki etaptan oluşacak. Tünel yapımını kapsayan ilk etap Hassa kavşağında sona erecek. Karayolu bağlantısı ise Toprakkale-İskenderun Otoyolu’ndan Dörtyol Kavşağı’na bağlanacak, Amanoslar altından Hassa’ya, oradan da Kırıkhan-Nurdağı güzergâhına entegre olacak.”