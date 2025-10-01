Çağımızın en büyük hastalığı olma yolunda ilerliyor: "Beyin çürümesi" yaşamamak için yapmanız gereken 5 şey!

Modern yaşamın hızına yetişmeye çalışan insan beyni, hiç olmadığı kadar büyük bir baskı altında. Sürekli ekran başında geçirilen saatler, stres, düzensiz beslenme ve uyku sorunları, uzmanların Modern yaşamın hızına yetişmeye çalışan insan beyni, hiç olmadığı kadar büyük bir baskı altında. Sürekli ekran başında geçirilen saatler, stres, düzensiz beslenme ve uyku sorunları, uzmanların “beyin çürümesi” olarak nitelendirdiği zihinsel yıpranmayı beraberinde getiriyor. olarak nitelendirdiği zihinsel yıpranmayı beraberinde getiriyor.