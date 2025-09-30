Habertürk
        PAMEL hissesinde manipülasyon soruşturması: 4 tutuklama, 7 şüpheliye adli kontrol

        PAMEL hissesinde manipülasyon soruşturması: 4 tutuklama, 7 şüpheliye adli kontrol

        PAMEL hissesindeki manipülasyon soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 7'si adli kontrolle serbest bırakıldı. Başsavcılık, soruşturmanın gizlilikle sürdüğünü bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2025 - 18:48 Güncelleme: 30.09.2025 - 18:48
        PAMEL soruşturmasında 4 tutuklama
        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PAMEL hissesinde manipülasyon tespitine ilişkin olarak 27 Eylül'de gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

        TUTUKLANDILAR

        Soruşturma çerçevesinde Ahmet Kızılay, Botan Çevarün, Eda Yıldırım, Enes Özgür Karataş, Eyüp Balka, Hasan Göçmen, İhsan Kenan Bilgiç, Kamil Bilgiç, Kenan Demirbaş, Kerim İsmail Bilgiç ve Sinan Demirbaş 27 Eylül'de gözaltına alındı. İfade ve diğer adli işlemlerinin ardından 30.09.2025’te adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet Kızılay, Botan Çevarün, Enes Özgür Karataş ve Hasan Göçmen nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        7 ADLİ KONTROL

        Sinan Demirbaş, Kenan Demirbaş, Eda Yıldırım, İhsan Kenan Bilgiç, Kamil Bilgiç, Kerim İsmail Bilgiç ve Eyüp Balka hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi. Başsavcılık, kapsamlı soruşturmanın gizlilik ilkesi gözetilerek çok yönlü şekilde sürdüğünü bildirdi.

        
