Son dakika: Trump: Hamas'a 3-4 gün veriyorum

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'yla görüşmesinin ardından dünyaya duyurduğu Gazze Barış Planı'yla ilgili kritik bir açıklama daha yaptı.

Barış planının sadece Gazze'yi kapsamadığını, Gazze'den büyük bir anlaşma olduğunu vurgulayan Trump, "Hamas'a planı kabul etmesi için 3-4 gün veriyorum. Yoksa İsrail gerekeni yapar" dedi.

"Hamas bu planı onaylamak zorunda"

ABD'li üst düzey generallere açıklama yapmak için kameralar karşısına geçen Başkan Trump, şunları söyledi:

"ABD ordusuyla gurur duyuyorum. Biz sınırlarımızı güvenli tutmak istiyoruz. Sizin başkomutanınız olmaktan dolayı çok mutluyum. Sizlere teşekkür ederim. Hepimiz bu ülkeyi sonuna kadar savunmak için yemin ettik.

Biz her zaman kazanan bir ordu olduk.

Neden orası Meksika Körfezi olarak adlandırılıyor ki? Oranın Amerikan Körfezi olarak adlandırılması gerekiyor.

Hamas bu anlaşmaya uymak zorunda. Biliyorum zor olacak ama zorundalar. Bütün Arap ülkeleri bu plana 'tamam' dediler. Bildiğiniz gibi 7 tane savaş bitirdim.

Ben Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Putin'i ikna edebileceğimi düşünmüştüm. Şimdiye kadar karşılaştığım en son lider o çıktı. Birçok ülkedeki çatışmayı bitiriyorum. İşe yararsa bitirdiğim 8. savaş olacak. Putin ve Zelenskiy'i bir araya getirmek zorundayız.