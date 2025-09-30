İki kız çocuğu kaza kurbanı! Samsun'da yolun karşısına geçmeye çalışan her ikisi de 13 yaşında olan Elif Naz Aslan ile Rabia Kaynar'a kamyonet çarptı. Korkunç kazada ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan iki çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

