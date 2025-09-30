Asansörün 7.katta halatı koptu! Pelin'in kahreden ölümü! Mersin'de yürekleri yakan bir ölüm meydana geldi. Tarsus'ta yaşanan olayda bir apartmanın 7'nci katında olan asansör, halatının kopması sonucu zemine çakıldı. Feci olayda ise bu sırada asansörde bulunan 27 yaşındaki Pelin Kıyga hayatını kaybetti

