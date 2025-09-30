800 nüfuslu balıkçı köyü takımı İsveç'te şampiyonluğa koşuyor: Mjällby'nin peri masalı!

İsveç'in güney kıyısında, Baltık Denizi’nin kenarındaki 800 kişilik küçük bir balıkçı köyünde Avrupa futbolunun en dikkat çekici başarılarından biri gerçekleşmek üzere. Hällevik’in sarı-siyahlıları, Allsvenskan’da bitime altı hafta kala liderliğini sürdürüyor. Dev rakipleriyle kıyaslandığında çok daha mütevazı bir bütçeyle, okul müdürü teknik direktörün yönettiği, büyük ölçüde yerli oyunculardan kurulu kadrosuyla kulüp, futbol tarihinde eşine az rastlanır bir şampiyonluğa doğru ilerliyor.

Takımın çoğunluğu balıkçı köyünde doğan oyunculardan oluşuyor; teknik direktörleri bir okul müdürü, gözlemcileri ise bir postacı. Sadece dokuz yıl önce dördüncü lige düşmenin eşiğinde olan kulüp, bugün futbol dünyasının “imkânsız” denilen başarılarından birini kovalıyor. Bu sezon yalnızca bir maç kaybeden Mjällby, aynı zamanda ligin 101 yıllık tarihindeki en yüksek puan rekorunu kırmaya da epey yaklaştı.

REKLAM "HAYAL BİLE EDEMİYORUM" Associated Press haber ajansına konuşan Kulüp Başkanı Magnus Emeus, "Eğer ligi kazanırsak, bizim şartlarımızla bunu başarmaya yaklaşan başka bir kulüp olduğunu hayal bile edemiyorum. Kulübün büyüklüğü, imkanlarımız, mali gücümüz ortada. Bir sezon boyunca diğerlerini geçmek, bence kimseye nasip olmadı." dedi. Kulüp direktörü Jacob Lennartsson ise durumu, "Masal gibi. Bize artık sıkça 'Bunu nasıl yapıyorsunuz?' diye soruluyor. Bu yalnızca bu yılın başarısı değil, yılların emeği." sözleriyle özetledi. Emeus, köylerindeki Strandvallen Stadı'nı "İsveç'in en güzel konumdaki stadı" olarak nitelendiriyor. Kale arkasından aşırılan bir topun Baltık Denizi'ne düşme ihtimali bulunuyor. Stadyuma ulaşımın rakipler için zorlu olduğunu belirten Emeus, "Sanki dünyanın sonuna gidiyormuş gibi hissettiriyor. Uzun süre yoldasınız ve sonunda ya Baltık Denizi'ne dalacaksınız ya da arenaya gireceksiniz" diye konuştu.

BÜTÇELERİ LİGİN DEVİNİN 8'DE 1'İ Leicester City’nin 2016’daki Premier Lig mucizesine benzetilen Mjällby hikâyesi, alınteri, sağduyu ve veriye dayalı cesur kararlarla örülmüş bir başarı öyküsü. Kulübün yıllık bütçesi yalnızca 85 milyon kron (yaklaşık 9 milyon dolar). Bu rakam, ligin dev takımlarından Malmö’nün bütçesinin sekizde biri. Ancak bu 'balıkçı köyü masalı', sadece finansla değil, köklü bir planlama ve kararlılıkla mümkün oldu. 2018 ve 2019’da arka arkaya yükselmelerle yeniden Allsvenskan’a çıkan kulüp, 2023’te eski genç takım oyuncusu ve öğretmen Anders Torstensson’u üçüncü kez teknik direktör olarak göreve getirdi. Norveçli yardımcısı Karl Marius Aksum ise “elit futbolda görsel algı” üzerine doktora sahibi.

OYUN STİLİ VE YAPISI Bu teknik ekip sayesinde Mjällby geçen sezon kulüp rekoru kırdı, bu yıl ise ligin en iyi savunma istatistiklerine sahip oldu. Sadece 17 gol yediler, 44 gol attılar. Saha içi kimliğin omurgası, yıllardır benzer bir şablonda korunuyor: 3-5-2/5-3-2 varyantları, kompakt blok, sert ikili mücadele ve hızlı geçişler. Duran toplar Mjällby için yalnızca detay değil, skoru belirleyen bir silah. Bu pragmatik yaklaşım, Allsvenskan’ın alt bütçe kulüpleri için ders niteliğinde bir model.