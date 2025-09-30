Habertürk
        Otoyolda feci kaza! 1 asker şehit oldu, 1 sivil hayatını kaybetti! | Son dakika haberleri

        Otoyolda feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!

        Aksaray'da acı bir kaza meydana geldi. Kentte otoyolda görevli olan jandarma aracına bir minibüs çarptı. Kazada 2 asker şehit olurken, 1 sivil de hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 09:32 Güncelleme: 30.09.2025 - 10:54
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında 2 askeri personel şehit oldu, 1 kişi hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre Ankara - Niğde otoyolu Ortaköy ilçesi yakınlarında bir minibüs, emniyet şeridinde rutin kontrol yapan jandarma aracına arkadan çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma aracındaki bir askerin kaza yerinde şehit olduğu, minibüsteki bir kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaralanan bir askeri personel ise ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        AKSARAY VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

        Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi acil servis önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah meydana gelen kaza nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.

        Kimlik belirleme çalışmalarının sürdüğünü belirten Kumbuzoğlu, şunları kaydetti:

        "Kaza, jandarma ekibinin emniyet şeridinde yaptığı rutin kontrol sırasında yaşandı. Kazada maalesef 2 jandarma personelimiz şehit olmuştur, bir vatandaşımız da vefat etmiştir. Yaralı olan vatandaşlarımızın tedavisi Aksaray Eğitim Araştırma Hastanemizde devam etmektedir. İkisinin durumu ağır, birinin normal. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Gelişmelerle ilgili bilgiler sizlerle paylaşılacaktır. Aziz şehitlerimize ve vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da baş sağlığı diliyorum."

