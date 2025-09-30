3 çocuk annesiydi... Ayakkabısı ve telefonu bulunmuştu... Kahreden haber!

Sakarya'da olay, Karasu ilçesine bağlı Adatepe Mahallesi’nde yaşandı. Kayıp olarak aranan 3 çocuk annesi Aysun Avcı'nın (35) bulunmasına yönelik çalışma başlatılmıştı.

DHA'daki habere göre Sakarya Nehri kıyısında dün gece saatlerinde Avcı'ya ait cep telefonu ve ayakkabılar bulundu.

ARAMA ÇALIŞMASI DEVAM ETTİ

Bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede ayakkabı ve cep telefonunun kayıp olarak aranan Aysun Avcı’ya ait olduğu belirlendi. Ekipler, nehirde ve çevresinde arama çalışmasını yoğunlaştırdı.