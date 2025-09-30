ABD Başkanı Trump Gazze planını duyurdu: Dünyadan tepkiler ne oldu?

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in yaklaşık iki yıldır süren acımasız saldırılarının ve İsrail'e yönelik artan uluslararası baskının gölgesinde dün akşam Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi.

Trump-Netanyahu görüşmesinin ana gündemi yeni Gazze planı idi. Trump görüşme sonrasında Gazze'de ateşkese varılması amacıyla 20 maddelik planını sundu. Dünyanın dört bir yanından plana yanıt geldi.

FİLİSTİN: TRUMP'IN ÇABASI MEMNUNİYET VERİCİ

Filistin Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Gazze'deki savaşın sona ermesi için gösterdiği çabanın memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Açıklamada Filistin'in, ABD Başkanının, barışa giden bir yol bulacağına inandığı ve Gazze savaşının sonlanması için ABD, bölge ülkeleri ve ortaklarla birlikte çalışmaya, olumlu ve yapıcı etkileşim kurmaya hazır olduğu dile getirildi.

Gazze ile ilgili varılacak anlaşmanın, "toprak ilhakını ve Filistinlilerin yerlerinden edilmesini önleme, uluslararası hukuku ihlal eden tek taraflı eylemlere son verme, İsrail'in Gazze'den tam olarak çekilmesi ve Gazze Şeridi ile Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'daki topraklar ile kurumların tek çatı altında toplanmasını" içermesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, işgale son verilmesi ve İsrail ile bağımsız Filistin Devleti'nin barış, güvenlik ve iyi komşuluk ilişkileri içinde yan yana yaşamasını öngören iki devletli çözüme dayalı adil barışın yolunun açılması gerektiği vurgulandı. MACRON: İSRAİL'İN KARARLI BİR ŞEKİLDE HAREKETE GEÇMESİNİ BEKLİYORUM Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla sunduğu planı memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Macron, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Trump'ın Gazze'deki savaşı sona erdirme ve tüm rehinelerin serbest bırakılması yönündeki kararlılığını memnuniyetle karşıladığını" belirtti. Plana ilişkin olarak Macron, "İsrail'in bu konuda kararlı bir şekilde harekete geçmesini bekliyorum. Hamas'ın rehineleri derhal serbest bırakıp bu planı uygulamaktan başka seçeneği yok." dedi. Bu unsurların "Fransa ve Suudi Arabistan'ın girişimiyle 142 BM üye ülkesi tarafından benimsenen ilkeler ve iki devletli çözüm temelinde bölgede kalıcı bir barışın inşası için ilgili tüm ortaklarla derinlemesinde görüşmelerin önünü açması gerektiğini" vurgulayan Macron, Fransa'nın katkıda bulunmaya hazır olduğunu ve tarafların taahhütleri konusunda duyarlı olacaklarını ifade etti.

MELONİ'DEN TARAFLARA PLANA UYMA ÇAĞRISI İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın Gazze'ye yönelik planını değerlendirdi. İtalyan hükümeti olarak Gazze'deki savaşı sona erdirmek ve rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için tüm çabaları desteklemeye uzun zamandır kararlı olduklarını belirten Meloni, "Düşmanlıkların sona ermesi, Gazze Şeridi'ndeki sivilleri etkileyen ve kesinlikle haksız ve kabul edilemez bir trajedi olan korkunç insani krizin ele alınması için de elzemdir. ABD Başkanı Donald Trump tarafından bugün sunulan öneri, bu süreçte bir dönüm noktası teşkil edebilir ve düşmanlıkların kalıcı olarak durdurulmasını, tüm rehinelerin derhal serbest bırakılmasını ve sivil halka tam ve güvenli insani yardım erişimini sağlayabilir." ifadelerini kullandı. Başbakan Meloni, şöyle devam etti: "İtalya'nın memnuniyetle karşıladığı plan, bölgesel ortakların tam katılımıyla Gazze Şeridi'nin istikrara kavuşturulması, yeniden inşası ve kalkınması için iddialı bir proje ortaya koymaktadır. Bu bağlamda İtalya; ABD, Avrupalı ​​ortaklar ve bölgeyle yakın koordinasyon içinde üzerine düşeni yapmaya hazırdır ve Başkan Trump'a arabuluculuk ve Orta Doğu'ya barış getirme çabaları için teşekkür eder. İtalya, tüm tarafları bu fırsatı değerlendirip, bu planı kabul etmeye çağırmaktadır."

Meloni, Hamas'ın şimdi esirleri serbest bırakarak, Gazze'nin geleceğinde hiçbir rol oynamamayı kabul ederek ve tamamen silahsızlanarak savaşı sona erdirme fırsatına sahip olduğunu savunarak, şu değerlendirmede bulundu: "İtalya, Washington'ın İsrail ve Filistinliler arasında barışçıl ve müreffeh bir birlikteliğe doğru siyasi bir yol üzerinde anlaşmaya varmak için diyaloğu yenileme çabalarını destekleyecektir. Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barış, İsrail Devleti ile Filistin Devleti'nin barış ve güvenlik içinde yan yana yaşaması ve İsrail'in Arap ve İslam ülkeleriyle tam bir normalleşme sağlamasıyla mümkündür." ALMANYA: PLAN KORKUNÇ SAVAŞI SONA ERDİRMEK İÇİN EŞSİZ BİR FIRSAT SUNUYOR Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın Gazze'ye yönelik planını değerlendirdi. Wadephul, "ABD'nin Gazze planı, Gazze'deki korkunç savaşı sona erdirmek için eşsiz bir fırsat sunuyor. Gazze'de acımasız çatışmalardan akıl almaz insani zorluklardan muzdarip yüz binlerce kişiye umut veriyor. Sonunda İsrailliler ve Filistinliler için bu savaşın yakında bitebileceği umudunu taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu fırsat kaçırılmamalı. Hamas bunu değerlendirmeli." ifadesini kullanan Wadephul, Hamas'ı etkileyebilecek herkese hemen harekete geçme çağrısı yaptı. Wadephul, ABD Başkanı Trump'a, bölgedeki Arap devletlerine ve somut destekleriyle Gazze'de barışı sağlamak isteyen diğer Müslüman ülkelere teşekkür etti. Almanya olarak plana somut destek sağlamaya hazır olduklarını kaydeden Wadephul, planın Orta Doğu'da daha geniş kapsamlı bir uzlaşma sürecinin önünü açabileceğini belirterek, bu fırsatın değerlendirilmesini istedi. Wadephul, bu amaçla hafta sonu bölgeye bir ziyaret planladığını aktardı. STARMER: MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUM İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Trump'ın 20 maddelik planına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "ABD'nin Gazze'de savaşı sona erdirmek için başlattığı yeni girişimi son derece memnuniyetle karşılıyorum." ifadelerini kullandı. Trump'a gösterdiği liderlik için minnettar olduğunu aktaran Starmer, "(Trump'ın) Çatışmaların sona erdirilmesini, esirlerin serbest bırakılmasını ve Gazzelilere acil insani yardım sağlanmasına yönelik çabalarını güçlü şekilde destekliyoruz. Bizim önceliğimiz de budur ve bir an önce gerçekleşmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Starmer, tüm tarafları ABD yönetimiyle birlikte çalışmaya ve anlaşmayı sonlandırmaya davet ederken Hamas'a da planı kabul etme, silah bırakma ve esirleri salıverme çağrısında bulundu. İngiltere'nin ortaklarıyla kalıcı bir ateşkesin sağlanması için mutabakat oluşturmaya yönelik çalışmalarını sürdüreceğine dikkati çeken Starmer, "Gazze'de savaşı sona erdirme, Filistinli ve İsraillilerin yan yana, güven içinde yaşayacağı bir kalıcı barışı getirme konusunda ortak bir çaba göstermeye hazırız." açıklamasında bulundu. HOLLANDA Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Dick Schoof, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Trump'ın Gazze'ye yönelik planını değerlendirdi. Trump'ın planıyla savaşın sonunun görünür hale geldiğini belirten Schoof, "Şimdi Hamas'ın da onay vermesi gerekiyor. Ateşkes, kitlesel insani yardıma güvenli erişim ve tüm rehinelerin serbest bırakılması artık hayati önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Hollanda'da geçici hükümetin Dışişleri Bakanı David van Weel de Trump'ın planını ve çabasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, şunları kaydetti: "İsrail'in bu planı kabul etmesi önemli. Hollanda, uzun süredir her iki tarafın da destekleyeceği bir ateşkese çağrı yapıyor. Bu (ateşkes), rehinelerin serbest bırakılması, insani yardımların büyük ölçüde artırılması ve Orta Doğu'da kalıcı barış için kritik olmaya devam ediyor. Planın detaylarını görmeyi bekliyoruz. Hollanda, Gazze'deki savaşın sona ermesi için çabalarını sürdürecektir." PORTEKİZ Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Portekiz'in her zaman desteklediği ilkeleri bünyesinde barındıran, Başkan Donald Trump'ın Gazze'deki savaşı sona erdirme girişimini memnuniyetle karşılıyorum. İsrail Başbakanı'nın açık sözlülüğü, Arap ve Avrupalı ​​ortakların katılımı ve uluslararası toplumun duyarlılığı umut verici. Portekiz, her iki halk için de adil ve kalıcı bir barışın başlangıç ​​noktası olabilecek bu girişimi destekliyor." ifadelerini kullandı.

İSPANYA İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "İspanya, ABD destekli Gazze barış önerisini memnuniyetle karşılıyor. Bu kadar acıya son noktayı koymak gerek." ifadelerini kullandı. Sanchez, paylaşımında ayrıca, "Şiddetin sona ermesi, tüm rehinelerin derhal serbest bırakılması ve sivil halka insani yardım ulaştırılması zamanı geldi. İsrail ve Filistin'in barış ve güvenlik içinde yan yana yaşadığı iki devletli çözüm, tek olası çözümdür." değerlendirmesinde bulundu. AB'DEN AÇIKLAMA Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Trump'ın Gazze'ye yönelik planını değerlendirdi. Costa, "Başkan Trump'ın Gazze'deki savaşı sona erdirme planını memnuniyetle karşılıyor ve Başbakan (Binyamin) Netanyahu'nun olumlu tepkisinden cesaret alıyorum. Tüm taraflar barışa gerçek bir şans vermek için bu fırsatı değerlendirmeli." değerlendirmesinde bulundu. Gazze'deki durumun "tahammül edilemez" olduğunu belirten Costa, düşmanlıkların sona ermesi, tüm esirlerin derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı.