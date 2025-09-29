Habertürk
        Sergen Yalçın'dan Tammy Abraham açıklaması! - Beşiktaş Haberleri

        Sergen Yalçın'dan Tammy Abraham açıklaması!

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş sahasında Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

        29.09.2025 - 23:17
        Sergen Yalçın'dan Abraham açıklaması!
        Trendyol Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında sahasında Kocaelispor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, "Kolay bir oyun olmadı. Rakibimiz çok mücadele etti. Çok iyi başladık ve öne geçtik. Sonra takımda bir rehavet oldu ve rakip oynamaya başladı. Oyun bazı bölümlerde bizde bazı bölümlerde rakipteydi. Erken yediğimiz gol motivasyonun düşmesine sebep oldu. Oyunun sonunda alınan 3 puan oyundan daha değerli bizim için. Oyuncular zor bir süreçten geçiyor. Birlikte oynayan oyuncuları bir araya getiremiyoruz. Her şeye rağmen kötü bir gece olmadı. Kazanmak çok önemliydi. 3 puan bizim için işin mutlu eden tarafı." değerlendirmesinde bulundu.

        Galatasaray ile gelecek hafta oynanacak derbiyle ilgili de konuşan Yalçın, şunları kaydetti:

        "Galatasaray'a yarınki maç için başarılar dilerim. Zor bir maç. 18-19 yaşından beri derbi oynuyorum. Derbinin havası, mantalitesi, konsantrasyonu başkadır. İyi hazırlanmak lazım. Oynayacağımız takım ligin en iyi takımı diyebiliriz. Biz de ona göre hazırlanacağız. Derbidir, sonucu belli olmaz. Önümüzdeki hafta hangi kadroyla çıkacağımızın cevabını şu an veremem, bunun için 5-6 günlük süreç var. Çok birlikte oynayan bir oyuncu grubu değiliz. Fiziksel olarak hazır olduğumuzu söylemek zor. Bu eksikler bizi eksiye düşürüyor. Durumu toparlamak için ciddi çalışıyoruz. Milli arada ciddi antrenmanlar yaptık. Takımı maksimum seviyeye getirmeyi planlıyoruz ama kolay değil. Bizim için de zor bir süreç. Kadro kurulmuş, her şey bitmiş. Bir teknik direktör için en zor başlanan dönem. İlerleyen haftalarda toparlanacağız ama ne kadar toparlanacağımızı göreceğiz. Haftaya zor bir derbi oynayacağız. Bekleyip göreceğiz."

        Savunma hattında yaptığı değişikliklerle ilgili konuşan Yalçın, "3 yabancı, 1 Türk stoperimiz var. Doğru ikiliyi bulmaya çalışıyoruz. Belli bir yere kadar tandem değişerek oynayabilir diye düşünüyorum." dedi.

        ABRAHAM AÇIKLAMASI

        Sergen Yalçın, sakatlanarak oyundan çıkan Tammy Abraham'ın omzunun çıktığını yarın yapılacak MR sonrası durumun netleşeceğini söyledi.

