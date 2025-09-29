"KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"

Milli Muharip Uçak KAAN’ın geliştirme faaliyetleri için kullanılan prototip uçağında ABD’den alınan F110 motorları kullanılıyor. Bu motor daha önce ABD’den tedarik edildi. Şu anda ise TUSAŞ tesislerinde bulunuyor. Söz konusu test faaliyetlerinin planlandığı gibi tamamlanması durumunda KAAN’ın Türk Hava Kuvvetleri envanterine alınarak seri üretime geçmesi için 2028 yılı işaret ediliyor. Bu uçaklarda da F110 motoru kullanılması durumunda ABD Kongresi’nden beklenen onay 2028 yılına kadar gelmezse bu durumda Türk Hava Kuvvetleri’nin envanterine seri üretim ile alınacak KAAN uçaklarının motorunda alternatif arayışlara gidilebilir.

ALTERNATİF MOTOR TEDARİK PLANI VAR MI?

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün KAAN projesine ilişkin tartışmalar sürerken konuyla ilgili açıklama yaptı. KAAN’ın geleceğinin tek bir ülkenin motoruna bağlı kalmadığını belirtti. KAAN savaş uçağının teslimat takviminde bir gecikmenin de olmadığını söyleyen Görgün açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Savunma sanayiinde süreç daima bu şekilde işler. Önce mevcut motorlarla başlanır, ardından milli motor projeleri devreye alınır. Biz de KAAN’ı blok yaklaşımıyla üretiyoruz. Yani farklı aşamalarda, farklı kabiliyetlerle güçlenen versiyonlarını envantere kazandırarak, kademeli olarak geliştiriyoruz. Seri üretimimizi riske atmamak için de yalnızca tek bir kaynağa bağlı kalmıyor, farklı tedarik kanallarıyla çalışıyor, alternatifleri eş zamanlı olarak değerlendiriyoruz.”