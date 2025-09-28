Tarsus'ta minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
Mersin Tarsus'ta tarım işçilerini taşıyan minibüs, TIR'a arkadan çarptı. Kaza sonucu hurdaya dönen minibüste bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 16 kişi hastaneye kaldırıldı
Mersin'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan M.G'nin kullandığı minibüs, Ankara-Tarsus Otoyolu'nun Damlama mevkisinde B.A. idaresindeki TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
3 KİŞİ ÖLDÜ, 16 KİŞİ YARALANDI
AA'nın haberine göre; minibüsteki 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralanan 16 kişiyi Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.