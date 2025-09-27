Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Trump'tan doğumla vatandaşlıkla ilgili yeni adım | Dış Haberler

        Donald Trump yönetiminden doğumla vatandaşlık talebi

        ABD'de Donald Trump yönetiminin doğumla vatandaşlık hakkını kaldırma konusunda Yüksek Mahkemeden kesin bir karar vermesini istediği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2025 - 19:29 Güncelleme: 27.09.2025 - 19:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump'tan doğumla vatandaşlıkla ilgili yeni adım
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Yüksek Mahkeme'den Trump'ın doğuştan gelen vatandaşlık hakkına son vermeyi amaçlayan yürütme emri hakkında karar vermesini talep etti.

        CNN'in haberine göre, Washington yönetimi, Yüksek Mahkeme'den doğuştan gelen vatandaşlığa son vermeyi amaçlayan yürütme emrinin anayasaya uygun olup olmadığı konusunda kesin bir karar vermesini istedi.

        ABD Anayasası'nın 14. Değişikliğinde belirtildiği üzere, diplomatların çocukları hariç ABD topraklarında doğan herkes vatandaş olabiliyor.

        Trump yönetimi, bu durumun ülkeye yasal yollardan giren geçici ziyaretçiler ya da yasa dışı yollardan giren kişiler için geçerli olmadığını savunuyor.

        REKLAM

        Yönetim, Trump'ın doğuştan gelen vatandaşlığa son vermeyi amaçlayan yürütme emrini engelleyen iki ayrı dava için temyiz başvurusunda bulundu.

        Trump yönetimi, temyiz başvurusunda Yüksek Mahkeme'ye bu durumun "hatalı" olduğunu ve "yıkıcı sonuçları olacak şekilde yaygınlaştığını" bildirdi.

        Mahkeme belgelerine göre, Başsavcı John Sauer, "Alt mahkemenin kararları, sınır güvenliğimizi zayıflatacak şekilde Başkan ve yönetimi için büyük önem taşıyan bir politikayı geçersiz kılmıştır." dedi.

        Temmuz ayında San Francisco merkezli federal temyiz mahkemesi, Seattle'daki bir yargıcın Demokratların liderliğindeki bir grup eyalet tarafından açılan davada Trump'ın politikasını ülke çapında engelleyen kararını onarken, aynı ayın başında New Hampshire'daki bir yargıç tarafından verilen ayrı bir kararda, "Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği" tarafından açılan bir toplu davada Trump'ın yürütme emrinin karardan etkilenecek herkese karşı uygulanması engellenmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Marmara'da korkutan araştırma
        Marmara'da korkutan araştırma
        Atletico Madrid'in tarihi derbi zaferi!
        Atletico Madrid'in tarihi derbi zaferi!
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Menajerinden transfer ve Mourinho itirafı!
        Menajerinden transfer ve Mourinho itirafı!
        Estetik ve dövme işlemlerinde "merdiven altı" uyarısı!
        Estetik ve dövme işlemlerinde "merdiven altı" uyarısı!
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Cam kemik hastasının doktorluk hayali gerçek oldu
        Cam kemik hastasının doktorluk hayali gerçek oldu
        Nine ve torunu alevlerin arasında kaldı!
        Nine ve torunu alevlerin arasında kaldı!
        Troya'da '100' yılın keşfi!
        Troya'da '100' yılın keşfi!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Fenerbahçe Antalyaspor'a kaybetmiyor!
        Fenerbahçe Antalyaspor'a kaybetmiyor!
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        ChatGPT bunları isteseniz de yapamıyor!
        ChatGPT bunları isteseniz de yapamıyor!