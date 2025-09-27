Trump'tan doğumla vatandaşlıkla ilgili yeni adım

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Yüksek Mahkeme'den Trump'ın doğuştan gelen vatandaşlık hakkına son vermeyi amaçlayan yürütme emri hakkında karar vermesini talep etti.

CNN'in haberine göre, Washington yönetimi, Yüksek Mahkeme'den doğuştan gelen vatandaşlığa son vermeyi amaçlayan yürütme emrinin anayasaya uygun olup olmadığı konusunda kesin bir karar vermesini istedi.

ABD Anayasası'nın 14. Değişikliğinde belirtildiği üzere, diplomatların çocukları hariç ABD topraklarında doğan herkes vatandaş olabiliyor.

Trump yönetimi, bu durumun ülkeye yasal yollardan giren geçici ziyaretçiler ya da yasa dışı yollardan giren kişiler için geçerli olmadığını savunuyor.

Yönetim, Trump'ın doğuştan gelen vatandaşlığa son vermeyi amaçlayan yürütme emrini engelleyen iki ayrı dava için temyiz başvurusunda bulundu.

Trump yönetimi, temyiz başvurusunda Yüksek Mahkeme'ye bu durumun "hatalı" olduğunu ve "yıkıcı sonuçları olacak şekilde yaygınlaştığını" bildirdi.

Mahkeme belgelerine göre, Başsavcı John Sauer, "Alt mahkemenin kararları, sınır güvenliğimizi zayıflatacak şekilde Başkan ve yönetimi için büyük önem taşıyan bir politikayı geçersiz kılmıştır." dedi.