Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Geleceğe Miras projesi kapsamında sürdürülen çalışmalarda, Troya uygarlığının Erken Tunç Çağı'na (M.Ö. 2 bin 500) ait altın broş ile ender rastlanan yeşim taşı gün yüzüne çıkarıldı.

Toplumsal statü ve güç sembolü olarak kullanılan bu broşun yanı sıra, aynı tabakada bronz iğne ile ender rastlanan bir yeşim taşı da bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gün ışığına kavuşturulan yeni buluntularla ilgili olarak sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda eserlerin arkeoloji dünyası açısından önemli buluntular arasında olduğuna vurgu yaptı.

Dünya üzerinde bilinen sadece 3 örnekten en iyi korunmuş… pic.twitter.com/iu5mftHNRh — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) September 27, 2025

"SON 100 YILIN EN ÖNEMLİ BULUNTULARI ARASINDA"

Ersoy’un paylaşımı şöyle:

“Troya’da 4 bin 500 yıllık altın broş ve yeşim taşı gün ışığına çıkarıldı! 160 yılı aşkın süredir süren Troya kazılarında, Erken Tunç Çağı’na tarihlenen altın halkalı broş ile son derece ender bir yeşim taşı bulundu. Dünya üzerinde bilinen sadece 3 örnekten en iyi korunmuş olan bu broş, son 100 yılın en önemli buluntuları arasında. Troya II kenti tabakalarından çıkan buluntu milattan önce 2 bin 500 yıllarına tarihleniyor. Yeşim taşı ise 4 bin 500 yıl önceki lüks tüketim ürünlerinden biri olarak dikkati çekiyor. Bu eşsiz eserler çok yakında Troya Müzesi’nde sergilenecek. Geleceğe Miras projemiz kapsamında büyük bir titizlikle çalışan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”