        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Uğurcan Çakır Alanya'da duvar ördü! - Galatasaray Haberleri

        Uğurcan Çakır Alanya'da duvar ördü!

        Fernando Muslera sonrasında Galatasaray'ın rekor bedelle transfer ettiği Uğurcan Çakır ilk imza maçını Alanya'da oynadı.

        Giriş: 27.09.2025 - 10:00 Güncelleme: 27.09.2025 - 10:00
        1

        Galatasaray Süper Lig’in 7. haftasında Alanyaspor’u 1-0’la geçerken 3 puanı getiren isim Uğurcan Çakır oldu.

        2

        14 sezonluk Muslera dönemi sonrası rekor bedelle transfer olan tecrübeli file bekçisi kalesine adeta duvar ördü.

        3

        Tecrübeli eldiven yaptığı 8 kritik kurtarışla takımını ayakta tutarken bonservis bedeline yönelik eleştirileri de silmeyi başardı.

        4

        Son dönemde Galatasaray’ın milli kaleci için ödediği 30 milyon Euro’luk bonservis bedeli çokça eleştirilmişti.

        5

        Ancak Uğurcan, Alanya deplasmanında verdiği cevapla bu eleştirileri bir nebze olsun gölgeledi.

        6

        Alanyaspor teknik direktörü Joao Pereira da maç sonunda yaptığı açıklamada Uğurcan Çakır’ın performansını övdü.

        7

        Ceza sahası içinde 6 kurtarışa imza atan Uğurcan’ın engellediği gol pozisyonu değeri ise 2.58 olarak kayıtlara geçti.

        8

        Trabzonspor’da şampiyonluk yaşayan Uğurcan Alanyaspor karşılaşmasında bireysel bir resital sunarak eski günlerini hatırlattı.

        9
