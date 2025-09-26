Güllü'nün ölümü öncesi son anları ortaya çıktı

Şarkıcı Güllü, Yalova'daki evinde kızı ve onun bir arkadaşlarıyla eğlenirken 6'ıncı kattan düşerek hayatını kaybetti. Acı haberi, ünlü şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız, sosyal medya hesabından duyurdu.

SHOW TV Haber ekibi, Güllü’nün trajik ölümü öncesindeki son anlarına ulaştı.

Edinilen bilgilere göre; Güllü, dün öğleden sonra kısa bir yürüyüş yaptıktan sonra akşam saat 6 sularında evine döndü. Yaklaşık yarım saat sonra Güllü’nün kızı ve bir arkadaşı da eve geldi. Üçü, 6'ıncı kattaki balkonda 7 saat boyunca sohbet ederek vakit geçirdi.

Güllü'nün düşmesiyle gece yarısından sonra apartmandan çığlık sesleri yükseldi. Büyük panik yaşayan kızı ve arkadaşı, tüm dairelerin kapısını çalarak komşularından yardım istedi. Ancak aşağı indiklerinde, Güllü'nün hayatını kaybettiği görüldü.

YALOVA VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI