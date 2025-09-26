Alanyaspor: 0 - Galatasaray: 1 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Alanyaspor'a konuk oldu. Alanya Oba Stadı'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 1-0 kazandı.

Sarı-Kırmızılılarda gol 23. dakikada Mauro Icardi'den geldi.

Sarı-Kırmızılılarda gol 23. dakikada Mauro Icardi'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray Süper Lig'de 7'de 7 yaparak namağlup liderliğini sürdürdü ve puanını 21'e yükseltti. Alanyaspor ise 9 puanda kaldı. Süper Lig'de bir sonraki hafta Galatasaray derbi mücadelesinde sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Alanyaspor ise Gençlerbirliği'ne konuk olacak. GALATASARAY'DA SAKATLIK Galatasaray'da Lucas Torreira, ilk yarının son anlarında sakatlık yaşadı. Torreira, yaşadığı sakatlığın ardından ikinci yarıda sahaya çıkmadı. Sarı-kırmızılılarda Torreira yerine Mario Lemina oyuna girdi.

LİGDE 15 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ YAKALADI Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 15 maçından galibiyetle ayrıldı. Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 14 karşılaşmayı kazandı. Galatasaray, söz konusu süreçte rakiplerinin ağlarını 41 kez sarsarken, sadece 4 gol yedi.

LİGDE SON 8 DEPLASMANDA PUAN KAYBI YOK Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 8 maçta puan kaybı yaşamadı. Deplasmandaki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ardından çıktığı 7 dış saha müsabakasını da kazandı. Söz konusu süreçte 21 gol atan "Cimbom" kalesinde sadece 1 gol gördü.

JOAO PEREIRA 11'İNDE 4 DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Süper Lig'de en son RAMS Başakşehir ile oynadıkları maçın ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı. Akdeniz ekibi, Galatasaray karşılaşmasına Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Yusuf Özdemir, İbrahim Kaya, Hwang ve Ogundu 11'i ile çıktı. Alanyaspor'un yedek kulübesinde Victor, Efecan Karaca, Enes Keskin, Mounie, Güven Yalçın, Duarte, Hagi, Janvier, Fatih Aksoy, Viana yer aldı. Pereira, ligin 6. haftasında RAMS Başakşehir maçının ilk 11'de yer verdiği Viana, Hagi, Enes Keskin ve Duarte'nin yerine Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Yusuf Özdemir ve Hwang'ı tercih etti.