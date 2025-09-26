ABB'ye konser soruşturmasında 9 tutuklama talebi
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 yılları arasındaki konser harcamalarına ilişkin yürütülen usulsüzlük soruşturması kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i adli kontrol, 9'u ise tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi
ABB’nin 2021–2024 konser harcamalarına ilişkin soruşturmada 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021–2024 yılları arasında düzenlediği konserlere yönelik harcamaların kamu zararına yol açtığı iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturmada toplam 14 şüphelinin işlemlerinin tamamlandığını ve Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiğini açıkladı.
9 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ
Başsavcılığın yazılı açıklamasına göre, daha önce gözaltı kararı verilen 13 şüpheliye ek olarak ifadeler kapsamında gözaltına alınan 1 kişiyle birlikte toplam 14 şüpheli hakkında adli süreç işletildi. Şüphelilerden 9'u “zimmet” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından tutuklanmaları talebiyle, 5 şüpheli ise adli kontrol talebiyle sevk edildi.
Tutuklama talebiyle sevk edilen şüpheliler şöyle:
Adli kontrol talebiyle sevk edilen şüpheliler:
Başsavcılık, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.