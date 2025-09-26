Habertürk
        Ebru Gündeş, bugün uzaktan boşandı - Magazin haberleri

        Ebru Gündeş, bugün uzaktan boşandı

        Ebru Gündeş, 2024'te Dubai'de evlendiği Murat Özdemir ile ayrıldıklarını açıklamıştı. Gündeş ile Özdemir, bugün uzaktan boşandı

        Giriş: 26.09.2025 - 11:19 Güncelleme: 26.09.2025 - 15:01
        Bugün uzaktan boşandılar
        Ebru Gündeş, Şubat 2024'te nikâh masasına oturduğu Murat Özdemir ile evliliğini bitirdiğini dün yaptığı açıklamada dile getirdi.

        1,5 yıl süren evliliğin sona erdiğini sosyal medyadan açıklayan Ebru Gündeş, fikir ayrılıkları nedeniyle Murat Özdemir ile ayrılma kararı aldıklarını şöyle belirtti: Büyük bir sevgiyle kısa sürede yapmış olduğumuz evliliğimizde, zaman içinde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ayrılma kararı almış bulunmaktayız" diyen Gündeş, "Evliliğimizi bitirmiş olsak da saygımız ve dostluğumuz baki kalacaktır. Bu süreçte yanımızda olan ve hassasiyetle davranan herkese şimdiden sonsuz teşekkür.

        Ebru Gündeş ile Murat Özdemir, nikâh günü üstü açık otomobille Dubai turu atmıştı.

        Ebru Gündeş ile Murat Özdemir'in boşanma işlemi, bugün gerçekleştirildi. Beykoz Adliyesi'ndeki boşanma davasına yurt dışında olduğu için Gündeş katılmadı. Anlaşmalı boşanma davası olduğu için boşanma tarafların avukatları tarafından gerçekleştirildi.

        #ebru gündeş
