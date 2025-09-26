Okan Buruk: Torreira devre arası baygınlık geçirdi!

LIVERPOOL MAÇI

"Kazanmak önemli, buraları kazanarak geçmek önemli. Salı gününe daha diri bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Çok yüksek tempoda bir maç oynayacağız. Daha iyi hazırlanmamız gerekiyor. İnşallah tam kadro o maça çıkmak istiyorum. Büyük maçların atmosferi, büyük maçlarda oyuncuların hazırlanmaları farklı oluyor. Bunu daha iyi bir şekilde yaşamamız gerekiyor. Daha önce yaptık. Liverpool, çok iyi ve formda bir takım. Kaybetmeden devam ediyorlar ligde. Zorlandıkları oldu ama hep kazanmasını bilen bir takım. Karşımızda geçiş hücumunu çok iyi yapan bir takım var. Çok daha hazır bir şekilde bu maça çıkacağımızı düşünüyorum."