        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan rekor: Lig tarihinde ilk kez 7'de 7! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan rekor: Lig tarihinde ilk kez 7'de 7!

        Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor'u deplasmanda Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, lig tarihinde ilk kez sezona 7'de 7 ile başladı.

        Giriş: 26.09.2025 - 22:19 Güncelleme: 26.09.2025 - 22:50
        1

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek en iyi lig başlangıcını yaptı.

        2

        Ligde son 3 sezondur şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk ile Süper Lig'deki ilk 7 maçını kazanarak yeni bir rekora imza attı.

        3

        Sarı-kırmızılılar, daha önce Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard yönetiminde 2009-2010 sezonunda 6'da 6 yapmıştı. Galatasaray, daha sonra teknik direktör Okan Buruk ile geçen sezon aynı başarıyı yakaladı.

        4

        Bu sezon ise ilk 2 haftada Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla yenen sarı-kırmızılı ekip, üçüncü haftada Zecorner Kayserispor'u 4-0, dördüncü haftada Çaykur Rizespor'u 3-1, beşinci haftada ikas Eyüpspor'u 2-0 ve altıncı haftada da TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek söz konusu başlangıcı tekrarladı.

        5

        Sarı-kırmızılılar, bugünkü galibiyetle birlikte ise Süper Lig'deki en iyi başlangıcını gerçekleştirdi.

        6

        7 MAÇTA 19 GOL ATIP 2 GOL YEDİ

        Galatasaray, bu sezonki ilk 7 hafta itibarıyla en çok gol atan takım konumunda bulunurken, Göztepe ile ligin en az gol yiyen ekibi oldu.

        Sarı-kırmızılılar, ilk 7 maçta 19 kez rakip fileleri havalandırırken sadece 2 gol yedi. 17 gol averajına sahip Galatasaray, 5 maçta da kalesinde gole izin vermedi.

        7

        OKAN BURUK KENDİ REKORUNU GELİŞTİRDİ

        Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, kendi rekorunu ileriye taşıdı.

        Tecrübeli teknik adam, geçen sezon ligin 6. haftasında 3-1 kazandıkları Fenerbahçe maçıyla birlikte 1998-1999 sezonunda 5'te 5 yapan Fatih Terim'i bu alanda geçerek, sarı-kırmızılıların tarihinde 6'da 6 yapan ilk Türk teknik direktör olmuştu.

        Söz konusu başarıyı bu sezon ligin 6. haftasında 3-1 kazandıkları Konyaspor karşılaşmasında tekrarlayan Okan Buruk, Alanyaspor'a karşı aldığı 1-0'lık galibiyetle 7'de 7 yaptı ve kendi rekorunu geliştirdi.

