        Yeşim Akbaş'ın şüpheli ölümünde yeni görüntüler! | Son dakika haberleri

        Yeşim Akbaş'ın şüpheli ölümünde yeni görüntüler!

        Manisa'nın Demirci ilçesinde 2023 yılının nisan ayında komiser yardımcısı Doğan Can Y.'nin polis lojmanındaki konutunda başından vurulmuş halde bulunan Yeşim Akbaş'ın ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Olay gününe dair ortaya çıkan yeni görüntülerde; Yeşim Akbaş'ın ölümüne neden olan silahın havluya sarılı bir şekilde emniyete getirildiği, şüpheliye herhangi bir gözaltı tedbiri uygulanmadığı ve başka bir polis memuru tarafından eline kolonya döküldüğü görüldü. Komiser Yardımcısı Doğan Can Y. ile birlikte görev yapan iki polis memuru hakkında "suç delillerinin yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamasıyla dava açıldı. Berfin Adıcan'ın haberi..

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 26.09.2025 - 16:45 Güncelleme: 26.09.2025 - 16:46
        Yeşim Akbaş'ın şüpheli ölümünde yeni görüntüler!
        Şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden 26 yaşındaki Yeşim Akbaş’ın ölümündeki sır perdesi hala kalkmadı. Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan komiser yardımcısı Doğan Can Y., Salihli Ağır Ceza Mahkemesi’nde ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılandığı cinayet davasından “şüpheden sanık yararlanır” ilkesiyle beraat etti ancak dosya itirazlarla Yargıtay’a taşındı.

        YARGITAY SAVCILIĞI: VURULDUĞU POZİSYON İNTİHARLA BAĞDAŞMIYOR

        Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, yerel mahkemenin verdiği beraat kararının temyizi üzere yapılan başvuruyu inceledi ve Yargıtay 1. Ceza Dairesi’ne gönderdiği tebliğde kararın bozulması yönünde görüş bildirdi.

        Görüşte, Yeşim Akbaş’ın olaydan önceki davranışlarında intihar eğilimi olduğuna dair hiçbir bulguya rastlanmadığı, genç kadın ile şüpheli arasında mücadele izleri olduğu, Yeşim Akbaş’ın başından vurulduğu pozisyonun intihar ile bağdaşmadığı ve delillerle oynanmış olabileceği ifade edildi.

        YENİ GÖRÜNTÜLER ÇIKTI, İKİ POLİSE DAVA AÇILDI

        Yargıtay sürecinin devam ettiği davada bir gelişme daha yaşandı. Akbaş ailesinin avukatı Hazal Kısa Bilici’nin yaptığı başvuru sonucunda, komiser yardımcısı Doğan Can Y.’nin mesai arkadaşları olan polis memurları F.K. ve M.K. hakkında “suç delillerinin yok etme, gizleme veya değiştirme” suçlamasıyla dava açıldı.

        Dava dosyasına giren görüntülerde Yeşim Akbaş’ın ölümüne neden olan silahın havluya sarılı bir şekilde emniyete getirildiği, şüpheliye herhangi bir gözaltı tedbiri uygulanmadığı ve başka bir polis memuru tarafından eline kolonya döküldüğü görüldü. Doğan Can Y.’nin uzun süre meslektaşlarıyla konuşarak emniyet önünde sigara içtiği, kendisine içecek ikramı yapıldığı tespit edildi. Bazı polis memurlarının Doğan Can Y.’nin konuşma esnasında omzunu sıvazlayarak kendisine destek olduğu da görüldü.

        SİLAHI HAVLUYA SARDIĞINI KABUL ETTİ

        “Suç delili yok etme, gizleme veya değiştirme” suçlamasıyla hakkında dava açılan polis memuru F.K. ifadesinde, şüpheli Doğan Can Y.’nin kendisine zarar vereceğini düşündüğü için olay yerinde bulunan silahı beze sararak, aynı suçlamayla yargılandığı arkadaşı M.K.’ye verdiğini kabul etti. Polis memuru M.K. ise kendisine verilen silaha dokunmadan emniyete teslim ettiğini ancak bezi ne yaptığını hatırlamadığını söyledi.

        “DELİLLER AÇIKÇA KARARTILDI”

        Yeşim Akbaş’ın ailesinin avukatı Hazal Kısa Bilici yaptığı açıklamada, “Failin izlerden arındırılması süreci nedeniyle etkili soruşturma yapılamamıştır. Olay yerini muhafaza etmekle yükümlü olan polis memurlarının suç delillerini karartması şeklindeki hareketleriyle olay yerinin bütünlüğünü bozması ciddi bir ihlaldir. Malumdur ki sanık bu dosyada, ‘şüpheden sanık yararlanır’ ilkesiyle beraat ettirilmişti. Şüpheli durumların bizzat polis tarafından veya sanığın dahliyle gerçekleşmesi halinde ‘şüpheden sanık yararlanır’ ilkesinin kötüye kullanımı gündeme gelecektir” dedi.

        “PARMAK İZİNİN SİLİNMESİNE NEDEN OLDULAR”

        Savcı iddianamede, polisler F.K ve M.K’nin olay yeri inceleme ekipleri gelmeden silahı beze sardıkları için delilde parmak izi kaybı olduğunu ifade etti. Polis memurları F.K. ve M.K. 13 Ocak 2026’da hakim karşısına çıkacak.

        #Son dakika haberler
