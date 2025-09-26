Beşiktaş'ta Rafa Silva sevinci!

Beşiktaş, Kayserispor'u deplasmanda 4-0 yenerek moral bulurken Rafa Silva hat-trick yaparak yıldızlaştı.

Bu sezona beklentilerin uzağında girdiği konuşulan Rafa Silva, Kayseri deplasmanında resital sundu.

15. dakikada takımını öne geçiren Portekizli yıldız, 32'de farkı ikiye çıkarırken 58'de ise 3. golünü kaydetti.

Karşılaşma öncesinde hakkında pek çok spekülasyon üretilen Rafa Silva ile teknik direktör Sergen Yalçın, Kayserispor maçı öncesinde bir görüşme gerçekleştirmişti.

Rafa Silva böylece bu sezon Süper Lig'de 4 gole ulaştı. İlk golünü Eyüpspor maçında uzatmalarda atarak galibiyeti getiren 32 yaşındaki futbolcu, gol krallığında Galatasaray'dan Icardi ve Fenerbahçe'den En-Nesyri ile ilk sırayı paylaştı.

SERGEN YALÇIN'LA GÖRÜŞTÜ

Yalçın, öğrencisine takımın en önemli oyuncularından birisi olduğunu vurgularken beklentilerinin büyük olduğunu iletti. Rafa Silva da golleriyle hocasının güvenini boşa çıkarmazken söylentilere de yanıt vermiş oldu.

Kayseri'de Wilfred Ndidi'nin dönüşü ile orta alanda yeniden güçlenen siyah-beyazlılar, Ndidi, Orkun ve Rafa üçlüsü ile rakibi karşısında oldukça etkili bir görüntü çizmişti. Kocaelispor karşısında da bu üçlüden Sergen Yalçın'ın beklentisi büyük.