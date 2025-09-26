Galatasaray, rekor için Alanyaspor karşısında! İşte Okan Buruk'un 11'i...
Süper Lig'in namağlup lideri Galatasaray, 7. hafta maçında bu akşam Alanyaspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, Akdeniz deplasmanından üç puanla dönüp hem kendi rekorunu kırmak hem de Liverpool maçı öncesi moral kazanmak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk, zorlu mücadelede sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde netleştirdi. İşte Galatasaray'ın Alanyaspor maçı muhtemel 11'i...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bu akşam Corendon Alanyaspor'a konuk olacak.
Alanya Oba Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Süper Lig'de 6'da 6 yapan sarı-kırmızılı ekip, 7. haftaya en yakın takipçileri Göztepe ile Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider girdi.
Alanyaspor ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 9 puanla 8. sırada yer aldı.
OSIMHEN DÖNÜYOR
Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, Alanyaspor karşılaşmasıyla kadroya döndü.
Nijerya Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Victor Osimhen, ayak bileği bağlarındaki orta düzeyde gerilme ve kanama sebebiyle sarı-kırmızılı takımın ikas Eyüpspor, Eintracht Frankfurt ve TÜMOSAN Konyaspor ile yaptığı maçlarda görev alamamıştı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor maçının kadrosuna Osimhen'i de dahil etti.
ICARDI'DEN SON 5 LİG MAÇINDA 4 GOL
Sarı-kırmızılı ekibin Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Süper Lig'de bu sezon süre aldığı 5 maçta 4 kez gol sevinci yaşadı.
Geçen sezon 7 Kasım 2024 tarihinde Tottenham ile oynanan maçta sakatlanarak uzun süre forma giyemeyen Icardi, sahalara dönmesiyle gollerine de devam etti.
Arjantinli yıldız santrfor, ikinci haftadaki Misirli.com.tr Fatih Karagümrük, 4. haftadaki Çaykur Rizespor, 5. haftadaki ikas Eyüpspor ve 6. haftadaki Konyaspor maçlarında rakiplerine birer gol attı.
Icardi, 3'ü üst üste olmak üzere 5 maçın 4'ünde rakip fileleri birer kez sarstı.
LİGDE 14 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ YAKALADI
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 14 maçından galibiyetle ayrıldı.
Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 14 karşılaşmayı kazandı.
Galatasaray, söz konusu süreçte rakiplerinin ağlarını 40 kez sarsarken, sadece 4 gol yedi.
LİGDE SON 7 DEPLASMANDA PUAN KAYBI YOK
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 7 maçta puan kaybı yaşamadı.
Deplasmandaki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ardından çıktığı 7 dış saha müsabakasını da kazandı.
Söz konusu süreçte 20 gol atan "Cimbom" kalesinde sadece 1 gol gördü.
İLK 6 MAÇTA 18 GOL ATTI
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 6 maçta 18 kez rakip ağları sarstı.
İlk 2 haftada Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla yenen sarı-kırmızılı ekip, üçüncü haftada Zecorner Kayserispor'u 4-0, dördüncü haftada Çaykur Rizespor'u 3-1 ve beşinci haftada da Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti.
Son olarak TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yenen Galatasaray, toplamda 18 gole ulaştı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu 6 maçta Çaykur Rizespor ve Konyaspor'dan birer gol yedi.
HEDEF 7'DE 7 YAPARAK REKOR KIRMAK!
Süper Lig'de son 3 sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde kırdığı rekorlara bir yenisini eklemeye hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılılar, daha önce Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard yönetiminde 2009-2010 sezonunda 6'da 6 yapmıştı. Galatasaray, daha sonra teknik direktör Okan Buruk ile geçen sezon aynı başarıyı yakaladı.
Bu sezon ise ilk 2 haftada Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla yenen sarı-kırmızılı ekip, üçüncü haftada Zecorner Kayserispor'u 4-0, dördüncü haftada Çaykur Rizespor'u 3-1, beşinci haftada ikas Eyüpspor'u 2-0 ve altıncı haftada da TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek söz konusu başlangıcı tekrarladı.
Sarı-kırmızılılar, ligin 7. haftasında Alanyaspor'a konuk olacağı maçı kazanmaları halinde 7'de 7 yaparak, Galatasaray tarihindeki en iyi Süper Lig başlangıcını gerçekleştirecek.
İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i...
Uğurcan
Singo
Abdülkerim
Davinson Sanchez
Eren
Torreira
İlkay
Sane
Sallai