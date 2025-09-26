Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun haberleri: Giysisinde kan vardı... Eş katili çıktı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Eşini porselen bardakla öldürdü! Giysisinde kan vardı...

        Samsun'da, 48 yaşındaki Yücel Günegül, tartıştığı eşi 41 yaşındaki Fatma Günegül'ü porselen bardakla başına vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan, bir süre sonra şüphe üzerine aracı polis tarafından durdurulan Günegül, üzerindeki kan lekeleri fark edilip gözaltına alınınca suçunu itiraf etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2025 - 10:53 Güncelleme: 26.09.2025 - 11:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eşini porselen bardakla öldürdü! Giysisinde kan vardı...
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'da olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Canik ilçesi Hacınaipli Mahallesi’nde meydana geldi. Yücel Günegül (48) ile eşi 4 çocuk annesi Fatma Günegül (41) arasında geçimsizlik nedeniyle tartışma çıktı.

        DARP EDİP BARDAKLA BAŞINA VURDU

        DHA'daki habere göre tartışmanın büyümesiyle Yücel Günegül, eşi Fatma Günegül’ü darp edip, başına porselen bardakla vurarak öldürdü. Günegül, hafif ticari aracıyla kaçtı.

        0.80 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

        Asarcık ilçesinde şüphe üzerine aracı durdurulan şüphelinin yapılan kontrollerinde 0.80 promil alkollü olduğu tespit edildi. İşlemlerinin yapılacağı sırada ekiplere de direnen Günegül, gözaltına alındı.

        CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

        Ekiplerin, üzerinde kan lekesi olduğunu gördüğü şüpheli, eşini öldürdüğünü itiraf etti. Eve sevk edilen ekipler, Fatma Günegül’ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Fatma Günegül’ün cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na götürüldü.

        YILLAR ÖNCE DE KIZINI YARALAMIŞ

        Öte yandan, Yücel Günegül’ün daha önce de kızını bıçakla yaraladığı ve tutuklandığı öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Samsun
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gürsel Tekin görevine devam edecek
        Gürsel Tekin görevine devam edecek
        Şarkıcı Güllü hayatını kaybetti
        Şarkıcı Güllü hayatını kaybetti
        "İsrail, derhal men edilmelidir"
        "İsrail, derhal men edilmelidir"
        Adliyedeki kavga cinayetle bitti!
        Adliyedeki kavga cinayetle bitti!
        Türkiye ile ABD arasında nükleer anlaşma
        Türkiye ile ABD arasında nükleer anlaşma
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği
        Trump’tan koltuk jesti
        Trump’tan koltuk jesti
        THY, 225 adet uçak satın almak için Boeing'le anlaştı
        THY, 225 adet uçak satın almak için Boeing'le anlaştı
        Canavar baba ağır cezada!
        Canavar baba ağır cezada!
        New York'ta Netanyahu protestosu
        New York'ta Netanyahu protestosu
        G.Saray rekor için sahada!
        G.Saray rekor için sahada!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Ani'de tarihi keşif
        Ani'de tarihi keşif
        Elinde oyuncağı vardı... 2 kardeşin son görüntüsü!
        Elinde oyuncağı vardı... 2 kardeşin son görüntüsü!
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?
        "Şeker büyüme geriliği yapabilir" uyarısı!
        "Şeker büyüme geriliği yapabilir" uyarısı!
        Evliliğini bitirdi
        Evliliğini bitirdi
        Demans riskini azaltan 10 önemli öneri
        Demans riskini azaltan 10 önemli öneri