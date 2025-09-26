Şarkıcı Güllü, hayatını kaybetti

'Güllü' ismiyle bilinen Gül Tut'tan acı haber geldi. Ünlü şarkıcı, 51 yaşında hayatını kaybetti.

Uzun süredir Yalova Çınarcık’ta yaşayan Güllü, gece saat 03.00 sularında kızı ve bir arkadaşıyla 6'ncı kattaki evinin balkonunda otururken fenalaşıp aşağı düştü. Ünlü şarkıcının yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Acı haberi şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla duyurdu. Yağız paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Üzücü bir haberi paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Annem değerli sanatçı Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Cenaze ile ilgili gelişmeleri buradan paylaşacağım. Başımız sağ olsun."

GÜLLÜ HAKKINDA

Zor bir çocukluk geçiren ve küçük yaşlarda gece kulüplerinde şarkı söyleyerek kariyerine başlayan Güllü, 1973 yılında İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Kasımpaşa semtinde dünyaya geldi. 1988'de henüz 15 yaşındayken, düğün salonlarında şarkı söyleyerek sahneye çıktı. Güllü, yaşından dolayı gazinocuların kendisine iş vermeye cesaret edememesi yüzünden, okuluna dönmek zorunda kaldı ancak ailesinin maddi durumundan dolayı bir süre sonra okulu bırakıp şarkıcılığa devam etti. 2008 yılında Kartal Yakacık'ta alkol komasına giren sanatçı, hastaneye kaldırılmış ve tedavisinin ardından taburcu edilmiştir.