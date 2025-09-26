Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Şarkıcı Güllü, hayatını kaybetti - Son Dakika Magazin Haberleri

        Şarkıcı Güllü, hayatını kaybetti

        Şarkıcı Güllü, 6'ncı kattaki evinin balkonunda aşağı düşerek hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2025 - 08:03 Güncelleme: 26.09.2025 - 08:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şarkıcı Güllü hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        'Güllü' ismiyle bilinen Gül Tut'tan acı haber geldi. Ünlü şarkıcı, 51 yaşında hayatını kaybetti.

        Uzun süredir Yalova Çınarcık’ta yaşayan Güllü, gece saat 03.00 sularında kızı ve bir arkadaşıyla 6'ncı kattaki evinin balkonunda otururken fenalaşıp aşağı düştü. Ünlü şarkıcının yaşamını yitirdiği öğrenildi.

        Acı haberi şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla duyurdu. Yağız paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Üzücü bir haberi paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Annem değerli sanatçı Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Cenaze ile ilgili gelişmeleri buradan paylaşacağım. Başımız sağ olsun."

        GÜLLÜ HAKKINDA

        Zor bir çocukluk geçiren ve küçük yaşlarda gece kulüplerinde şarkı söyleyerek kariyerine başlayan Güllü, 1973 yılında İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Kasımpaşa semtinde dünyaya geldi. 1988'de henüz 15 yaşındayken, düğün salonlarında şarkı söyleyerek sahneye çıktı. Güllü, yaşından dolayı gazinocuların kendisine iş vermeye cesaret edememesi yüzünden, okuluna dönmek zorunda kaldı ancak ailesinin maddi durumundan dolayı bir süre sonra okulu bırakıp şarkıcılığa devam etti. 2008 yılında Kartal Yakacık'ta alkol komasına giren sanatçı, hastaneye kaldırılmış ve tedavisinin ardından taburcu edilmiştir.

        Şarkıcı, 'Kasımpaşalı Güllü' adını kullanarak ve söylediği Roman havalarıyla 1990'larda ün kazanmış, yaptığı albümlerle ve özel hayatıyla gündeme gelmiştir. Evlendikten sonra sahnelere bir süre ara verdi. İki çocuğu olan Güllü, 2000'de boşanıp sahnelere yeniden döndü.

        'Kasımpaşalıyım', 'Gülüm Var', 'Oyuncak Gibi', 'Değmezmiş Sana', 'Balıkesir Bandırma', 'Benim Vicdanım Rahat' gibi hit olmuş parçaları vardır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Güllü
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye ile ABD arasında nükleer anlaşma
        Türkiye ile ABD arasında nükleer anlaşma
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği
        Trump’tan koltuk jesti
        Trump’tan koltuk jesti
        Elinde oyuncağı vardı... 2 kardeşin son görüntüsü!
        Elinde oyuncağı vardı... 2 kardeşin son görüntüsü!
        Sağanak ve fırtına! 11 kent için 'sarı' alarm! Hızı: 70 km olacak...
        Sağanak ve fırtına! 11 kent için 'sarı' alarm! Hızı: 70 km olacak...
        Anne kız tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdü
        Anne kız tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdü
        Dursun Özbek'ten Liverpool sözleri!
        Dursun Özbek'ten Liverpool sözleri!
        "AB ve NATO Rusya'ya savaş ilan etti"
        "AB ve NATO Rusya'ya savaş ilan etti"
        Sadettin Saran mazbatasını aldı
        Sadettin Saran mazbatasını aldı
        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Habertürk’e konuştu
        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Habertürk’e konuştu
        Kazada 3 yaşındaki ikizler yaşamını yitirdi
        Kazada 3 yaşındaki ikizler yaşamını yitirdi
        TFF VAR Direktörü tartışmalı pozisyonları değerlendirdi!
        TFF VAR Direktörü tartışmalı pozisyonları değerlendirdi!
        Evliliğini bitirdi
        Evliliğini bitirdi
        Beşiktaş için Kayseri'de ilklerin gecesi!
        Beşiktaş için Kayseri'de ilklerin gecesi!
        Demans riskini azaltan 10 önemli öneri
        Demans riskini azaltan 10 önemli öneri
        İsrail'e neden yaptırım yok?
        İsrail'e neden yaptırım yok?
        Türkiye'deki satışları Avrupa'yı geride bıraktı
        Türkiye'deki satışları Avrupa'yı geride bıraktı
        Şubat neden "gücük ay" olarak anılır?
        Şubat neden "gücük ay" olarak anılır?