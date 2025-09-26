Doğanın kusursuz düzeninin en büyük kanıtı: Kuşlar neden V şeklinde uçar?

Kuşların göç yolculuklarında sergilediği V formasyonu, sadece görsel bir şölen değil aynı zamanda zekice geliştirilmiş bir stratejidir. Enerjiden tasarruf etmelerini sağlayan bu yöntem, aynı zamanda iletişim ve yön bulma açısından da büyük avantajlar sunuyor. Doğanın matematiğini andıran bu düzen, canlılar arasındaki uyumun en güzel örneklerinden biri...