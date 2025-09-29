Güllü'nün düşmeden önceki görüntülerinin tamamı ortaya çıktı
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde evinin 6'ncı katından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün, ev içi kamerasına ait görüntülerde eksik olan iki dakika, ünlü şarkıcının ölümüyle ilgili birçok spekülasyona neden olmuştu. Kamera görüntüsünde karanlıkta kalan anlara da ulaşılırken yeni ifadelere de başvuruldu
28 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 6'ncı katındaki kapalı terasta şarkıcı Güllü, kızı ve onun arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti.
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, ev içi kamerasının görüntülerinde olay anının iki dakikalık bölümünün eksik olması, ünlü şarkıcının ölümüyle ilgili olarak "İtildi mi?"nin de aralarında olduğu birçok spekülasyona neden olmuştu.
Görüntülerin tamamı şöyle;
GÜVENLİK KAMERASI MÜZİK SESİNİ KESTİ
Görüntülerde müzik sesinin düşme sırasında kesilmesiyle ilgili de birçok iddia ileri sürülmüştü. Bunun nedeninin ise güvenlik kamerasının özelliği olduğu öğrenildi.
2 dakikası eksik görüntüler ise şöyleydi;
Kameranın insan sesine duyarlı olduğu ve bu özelliği nedeniyle televizyondan çalan müziğin sesinin kamera tarafından kesildiği, insan seslerinin ön plana çıkarıldığı bildirildi. Görüntülerde de müzik sesinin insan sesine göre daha alttan geldiği duyuldu. Öte yandan, Güllü'nün otopsi raporunda ise darp ve cebir izinin bulunmadığı, yüksekten düşmeye bağlı yaraların ve izlerin bulunduğu öğrenildi.
YERLER MAYİ SABUNLA SİLİNMİŞ
Öte yandan yapılan incelemelerde, Güllü'nün bulunduğu zeminin kaygan olduğu ve bu nedenle de temizlik yapan kişinin de ifadesine başvurulduğu bildirildi. Yerlerin ise mayi sıvıyla (Arap sabunu) temizlendiği kaydedildi. Ünlü şarkıcının, yerlerin kayganlığından dolayı ayağının kaydığı düşünülüyor.Güllü'nün düştüğü pencere...
KIZI ROMAN HAVASI OYNARKEN DÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEMİŞTİ
Öte yandan, Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem ise savcılıkta verdiği ifadede; "Annem Gül, arkadaşım Sultan ve ben 26 Eylül günü evimizde olduğumuz sırada yemek yedik, film izledik. Aynı gece saat 01.20 sıralarında Sultan ile birlikte odamıza geçtik. Odamıza geçtikten kısa bir süre sonra annem odamıza geldi ve Roman havası oynamaya başladı. Oynadığı sırada ayağı kaydı ve açık olan camdan aşağı düştü" demişti.