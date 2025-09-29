Güllü'nün düşmeden önceki görüntülerinin tamamı ortaya çıktı

28 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 6'ncı katındaki kapalı terasta şarkıcı Güllü, kızı ve onun arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti.

Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, ev içi kamerasının görüntülerinde olay anının iki dakikalık bölümünün eksik olması, ünlü şarkıcının ölümüyle ilgili olarak "İtildi mi?"nin de aralarında olduğu birçok spekülasyona neden olmuştu.

Görüntülerin tamamı şöyle;

GÜVENLİK KAMERASI MÜZİK SESİNİ KESTİ

Görüntülerde müzik sesinin düşme sırasında kesilmesiyle ilgili de birçok iddia ileri sürülmüştü. Bunun nedeninin ise güvenlik kamerasının özelliği olduğu öğrenildi.

2 dakikası eksik görüntüler ise şöyleydi;

Kameranın insan sesine duyarlı olduğu ve bu özelliği nedeniyle televizyondan çalan müziğin sesinin kamera tarafından kesildiği, insan seslerinin ön plana çıkarıldığı bildirildi. Görüntülerde de müzik sesinin insan sesine göre daha alttan geldiği duyuldu. Öte yandan, Güllü'nün otopsi raporunda ise darp ve cebir izinin bulunmadığı, yüksekten düşmeye bağlı yaraların ve izlerin bulunduğu öğrenildi.