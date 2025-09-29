Donald Trump Netanyahu ile görüşüyor

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi.

Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze'de savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya ulaşma konusunda emin olduğunu söyledi.

Görüşmede, Gazze için devam eden müzakerelerin ele alınması bekleniyor.

NETANYAHU WİTKOFF İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Gazze Şeridi'nde ateşkesi varılması için önerilen teklifi görüştüğü bildirildi.

Yerel basında çıkan haberde, Netanyahu'nun Washington'da kaldığı otelde Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner ile bir araya geldiği belirtildi.

Yaklaşık 2 saat süren görüşmede Trump yönetiminin Gazze'de ateşkese varılması için sunduğu teklifin ele alındığı ifade edildi.

Netanyahu'nun, Filistin yönetiminin ateşkes sonrası Gazze'nin idaresinde söz sahibi olması gibi bazı maddelere itiraz ettiği Witkoff'un ise teklifin maddeleri konusunda İsrail Başbakanı'nı ikna etmeye çalıştığı kaydedildi.

Görüşmenin "olumlu geçtiği" ve İsrail ile ABD arasında ateşkes teklifinin maddelerine ilişkin görüş farklıklarının "giderek azaldığı" öne sürüldü.