Dijitalleşme sigortacılığa yön veriyor

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından bu yıl 14’üncüsü kutlanan Sigorta Haftası, 4. Uluslararası Sigorta Zirvesi ile başladı. Yoğun katılımın gerçekleştiği zirve, sektörün geleceğini şekillendiren teknolojik dönüşüme ışık tuttu. “Dijital Gelecek: Teknoloji Sigorta Sektörünü Nasıl Değiştiriyor?” temasıyla düzenlenen zirvede, kamu otoriteleri, sektör liderleri, akademisyenler ve uluslararası konuklar bir araya geldi.

Zirveye özel bir mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sigortacılığın ekonomik işlevinin ötesine geçen toplumsal rolüne dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Gelişen teknolojiler, değişen demografik yapılar ve artan küresel riskler karşısında sigortacılık, ekonomik işlevinin ötesine geçerek toplumsal güvenin teminatlarından biri haline gelmiştir. Türkiye, son yıllarda sigorta sektöründe güçlü bir büyüme ivmesi yakalamış durumda. 2025’in ilk sekiz ayında 800 milyar liraya yaklaşan üretimi ve 3 trilyon liraya ulaşan aktif büyüklüğüyle sektörün milli gelire oranı sürekli artıyor. Bu tablo, sigortacılığın ekonomimizin taşıyıcı sütunlarından biri haline geldiğini açıkça gösteriyor. 2030 yılına yönelik iki kat büyüme hedefi, sigorta sektörünün geleceğe dair stratejik perspektifini net biçimde ortaya koymaktadır."

REKLAM Yılmaz ayrıca, Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) ve Otomatik Katılım Sistemi’nin (OKS) stratejik önemini vurgulayarak toplam katılımcı sayısının 18 milyona yaklaştığını, fon büyüklüğünün ise 1,8 trilyon lirayı aştığını belirtti. Yabancı yatırımcıların ilgisine de dikkat çeken Yılmaz, Türkiye’nin güçlü mali yapısı, hızla ilerleyen dijital dönüşümü ve düzenleyici kurumlarının kararlı adımlarıyla küresel rekabet gücünü artırmaya devam edeceğini ifade etti. YABANCI İLGİSİ YÜKSELİYOR Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş, 4. Uluslararası Sigorta Zirvesi’nde yaptığı konuşmada son iki yılda piyasa disiplini ve finansal dayanıklılık alanında atılan adımların meyvelerini verdiğini söyledi. Menteş, solvency göstergelerindeki iyileşmelerin sektöre duyulan güveni artırdığını, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının da uzun bir aradan sonra Türkiye sigorta sektörünü pozitif değerlendirdiğini belirtti. Özkaynak kârlılığının makul seviyelerde seyrettiğini kaydeden Menteş, bankacılığa kıyasla sigortacılığın pozitif ayrışmayı sürdürdüğünü vurguladı.

Yabancı sermaye payına ilişkin tartışmalara da değinen Menteş, “Son yıllarda kayda değer bir değişim olmadı, ancak iyileşen piyasa koşullarıyla yabancı ilgisinin arttığını söyleyebiliriz. Bizimle görüşmek isteyen yabancı yatırımcılar, Türkiye sigorta sektörünü yakından tanımak isteyen yabancı yatırımcıların varlığından da söz etmek isterim." dedi. REKLAM Sektörün finansal dayanıklılığını artırmaya yönelik attıkları adımların Orta Vadeli Program'da (OVP) yer bulduğunu görmenin kendilerini memnun ettiğine dikkati çeken Menteş, "Bu konuda, yaptığımız isabetli, yerinde ve kararında işlerin OVP'de yer verilmesiyle farkındalık düzeyi de artırılmış olundu." dedi. Zirvenin ana teması olan dijitalleşmeye dikkat çeken Menteş, SEDDK’nın dijital dönüşüm, inovasyon ve otomasyon süreçlerinde tüm paydaşlara destek vermeye hazır olduğunu ifade etti. Ayrıca özel sağlık sigortalarında ömür boyu yenileme uygulamasında yenilikler getirildiğini, devlet destekli ticari alacak sigortasının ise yeniden yapılandırılacağını duyurdu.