Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet suçundan elde edilen gelirleri borsa ve diğer yatırım organlarını kullanarak akladığı iddia edilen Investco Holding’e yönelik soruşturma başlatılmıştı.

NİHAT ÖZÇELİK TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında 19 Eylül’de, aralarında borsacı Nihat Özçelik’in bulunduğu 13 şüpheli tutuklanmış, aralarında ekonomist Işık Ökte’nin de bulunduğu 6 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma da yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık, Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim Anonim Şirketi(PAMEL) hisse senetlerine yönelik manipülasyonlar tespit etti. Bu kapsamda, ikinci dalga operasyonun talimatını verdi. İstanbul ve Van’da operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında, şüpheliler Ahmet Kızılay, Botan Çevarün, Eda Yıldırım, Enes Özgür Karataş, Eyüp Balka, Hasan Göçmen, İhsan Kenan Bilgiç, Kamil Bilgiç, Kenan Demirbaş, Kerim İsmail Bilgiç ve Sinan Demirbaş gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.