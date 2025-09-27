GÜVENLİK VE YASAL SINIRLAR

ChatGPT, tehlikeli veya yasadışı eylemler hakkında yol gösteremez. Patlayıcı, yasa dışı hackleme ya da zarar verici diğer tarifler hem etik hem de yasal olarak engellenmiştir. Ayrıca birinin ev adresi gibi hassas kişisel verileri paylaşamaz.