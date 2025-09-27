Habertürk
        ChatGPT bunları yapamıyor! ChatGPT'nin isteseniz bile yanıt vermeyeceği talepler bakın neymiş!

        ChatGPT bunları yapamıyor! ChatGPT'nin isteseniz bile yanıt vermeyeceği talepler bakın neymiş!

        "Her şeyi bilen dijital asistan" efsanesi cazip olsa da gerçek daha mütevazı. ChatGPT güçlü bir araç fakat gizlilik, güvenlik ve profesyonel sorumluluk gerektiren işleri yapamaz. İşte detaylar!

        Giriş: 27.09.2025 - 07:30 Güncelleme: 27.09.2025 - 07:30
        1

        Yapay zeka günlük hayatımıza hızla girerken, sınırlarını bilmek artık bir lüks değil zorunluluk. ChatGPT birçok konuda yardımcı olabilir ama bazı etik, hukuki ve teknik engeller onu belli rollere sokmaz. İşte o engeller...

        2

        GİZLİLİK VE GİZEMLİ MESAJLAR

        ChatGPT, kimsenin özel cihazlarına erişemez ve sizinle paylaşılmayan kişisel mesajları okuyamaz. Sohbet penceresine girdiğiniz bilgiler ise hizmet kurallarına bağlıdır; yapay zeka bunları alıp bir başkasına ifşa etmez. Özel hayata saygı, teknolojinin temel kısıtlarından biridir.

        3

        GELECEĞİ TAHMIN ETMEK VE SANS OYUNLARI

        Teknoloji mucize yaratmaz: yarınki piyango numaralarını söyleyemez. Gelecek öngörüleri istatistikler ve olasılıklar üzerine kurulabilir ama kesin sonuç veren bir makine yok. Rastgele olaylar, insan faktörü ve bilinmeyen değişkenler her zaman devreye girer.

        4

        GÜVENLİK VE YASAL SINIRLAR

        ChatGPT, tehlikeli veya yasadışı eylemler hakkında yol gösteremez. Patlayıcı, yasa dışı hackleme ya da zarar verici diğer tarifler hem etik hem de yasal olarak engellenmiştir. Ayrıca birinin ev adresi gibi hassas kişisel verileri paylaşamaz.

        5

        HUKUKİ VE RESMİ EYLEMLER

        Bir kullanıcıyı polise şikayet etmek, suç duyurusunda bulunmak gibi resmi işlemleri başlatamaz. Ancak gerçek ve acil tehditler söz konusuysa, kullanıcıyı acil yardım hatlarına yönlendirebilir veya krize müdahale kaynaklarını önerebilir.

        6

        İNSAN ROLÜNÜN DEĞİŞMEZLİĞİ

        ChatGPT düşünmez; düşünceler sizin girdilerinizin ve eğitildiği verilerin bir sentezidir. Kendi niyeti, duygusu ya da bilinçli planı yoktur. Bu yüzden doktorun, terapistin ya da hukuk danışmanının yerini alamaz; insan uzmanlığı gerektiren durumlarda yalnızca destek sunar.

        7

        CANLI ERİŞİM VE GÖZLEM SINIRLARI

        Yapay zeka kamera, mikrofon veya herhangi bir cihazı uzaktan kontrol etmez. Tüm gün canlı sohbet etmek, cihazınızda arka planda çalışmak gibi eylemler mümkün değildir; etkileşimler yalnızca açık oturumlarla sınırlıdır.

        8

        ETİK VE YANLIŞ BİLGİYLE MÜCADELE

        Yapay zeka yanlış bilgi üretebilir veya eksik bağlamda yanıltıcı çıktılar verebilir. ChatGPT, bilgi doğrulama yeteneği sınırlı olduğundan, haber, tıbbi tavsiye veya hukuki yorum gibi yüksek riskli alanlarda kaynak kontrolü şarttır. Kullanıcılar elde ettikleri bilgiyi çapraz kontrol etmeli, kritik kararlar için uzman onayı almalıdır.

