Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Hava kapanınca insan da kapanıyor: Kapalı havaların zihinsel etkileri

        Güneş yoksa moral de yok: Kapalı hava ruh halimizi nasıl etkiliyor?

        Yağmurlu ve karanlık günlerde üzerinizde açıklayamadığınız bir yorgunluk ve isteksizlik mi hissediyorsunuz? Belki de yalnız değilsiniz. Uzmanlar, kapalı havanın bireylerde duygu durumu bozukluklarına yol açabileceğini söylüyor. İşte ruh halinizi etkileyen o görünmeyen bağ…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2025 - 08:00 Güncelleme: 30.09.2025 - 08:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Soğuk ve bulutlu günlerde üzerinizde çöken ağırlığın sebebi yalnızca hava olmayabilir. Bilimsel bulgular, kapalı hava koşullarının bireylerde stres, yorgunluk ve isteksizlik gibi psikolojik etkiler yaratabildiğini gösteriyor. Peki bu durumla nasıl başa çıkabiliriz?

        Depresyon belirtileri ve tedavisi
        Depresyon belirtileri ve tedavisi
        Stres seviyesini yönetmenin yolları neler?
        Stres seviyesini yönetmenin yolları neler?

        HAVA DURUMU VE ZİHİN DÜNYAMIZ ARASINDAKİ GİZLİ BAĞ

        Hava durumu, değişken zihin dünyamız için oldukça güçlü bir metafor kaynağıdır. Ruh halimiz tıpkı hava gibi; bir an güneşliyken bir anda bulutlanabilir. Umutlarımız gri bulutlarla örtülebilir, ilişkilerimiz bazen fırtınalı olabilir. Hava gibi, insan ruhu da kontrol edilemez ve tahmin edilemez dalgalanmalara açıktır.

        REKLAM

        En çok da güneşli hava, insan ruh halini yansıtmada güçlü bir benzetmedir. Güneş ışığı, pozitif duyguları artırırken, olumsuz düşünceleri bastırır. Aynı zamanda enerjimizi yükseltir, yorgunluk hissini hafifletir. Araştırmalar gösteriyor ki, güneşli günlerde insanlar daha cömert, daha yardımsever ve daha sosyal davranışlar sergiliyor. Örneğin; iyi havalarda insanlar yemek sonrası daha fazla bahşiş bırakmaya eğilimlidir.

        GÜNEŞLİ HAVANIN RUH HALİNE OLUMLU ETKİLERİ

        - İnsanlar kendilerini daha enerjik hisseder.

        - Motivasyon artar.

        - Gün ışığından faydalanmak verimliliği artırır.

        - Sosyal ilişkilerde artış gözlemlenir.

        - Olumsuz duygular azalır.

        - Yorgunluk hissi hafifler.

        - Stres seviyesi düşer.

        - Alışveriş alışkanlıkları daha dikkatli ve bilinçli hale gelir.

        Soğuk ve kasvetli havalarda ise durum tersine döner. Karanlık ve yağmurlu günler insanların ruh halini negatif etkileyebilir. Günlük işleri yapmakta zorlanmak, yorgunluk hissi, hatta basit bir duş bile gözde büyüyen bir eylem olabilir.

        REKLAM

        KAPALI HAVANIN RUH HALİNE OLUMSUZ ETKİLERİ

        - Motivasyon kaybı yaşanır.

        - Dikkat ve odaklanma zorlaşır.

        - Günlük rutin işler zorlayıcı hale gelir.

        - Yataktan çıkmak istememe durumu ortaya çıkar.

        - Sosyal etkileşim azalır.

        - Stres ve huzursuzluk artar.

        - Sürekli bir yorgunluk hissi oluşur.

        - Negatif düşünceler baskın hale gelir.

        HAVA SICAKLIĞI VE DAVRANIŞLARIMIZ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

        Sadece güneş ışığı değil, hava sıcaklığı da insan psikolojisi üzerinde etkilidir. Ortalama 20°C civarında hissedilen bir sıcaklık, insanlar için en konforlu seviyedir. Bu seviyeden sapmalar, kişilerin davranışlarını da etkileyebilir. Aşırı sıcak ya da aşırı soğuk havalarda yardımseverliğin düştüğü ve stresin arttığı gözlemlenmiştir.

        KİŞİDEN KİŞİYE DEĞİŞEN TEPKİLER

        Her bireyin hava değişimlerine verdiği tepki farklı olabilir. Bu farklılıklar arasında şunlar yer alır:

        REKLAM

        - Anksiyete

        - Gerginlik ve huzursuzluk

        - Günlük rutini sürdürememe

        - Sürekli yorgunluk

        - Kas ve eklem ağrıları

        - Uyku düzeninde bozulma

        - Yeme bozuklukları

        Özellikle kadınlar, hava şartlarındaki değişimlere karşı daha duyarlı olabilir. Güneşli günlerde kendilerini daha mutlu, kapalı ve soğuk günlerde ise daha isteksiz ve bitkin hissedebilirler. Işık düzeyinin ruh hali üzerindeki etkisi bilimsel olarak da desteklenmiştir.

        KAPALI HAVANIN ETKİLERİYLE BAŞA ÇIKMA YOLLARI

        AÇIK HAVADA ZAMAN GEÇİRİN

        Gün ışığı serotonin seviyesini artırır ve moral yükseltir. Özellikle sabah saatlerinde 20-30 dakikalık açık hava yürüyüşleri psikolojik olarak faydalıdır.

        TEKNOLOJİYİ UYKU ÖNCESİ HAYATINIZDAN ÇIKARIN

        Yatmadan önce ekran başında vakit geçirmek uyku kalitesini bozar. Kaliteli bir uyku ise melatonin seviyelerini dengede tutarak ruh halini olumlu yönde etkiler.

        REKLAM

        YENİ HOBİLER EDİNİN

        Kendinize zaman ayırın. Sizi mutlu eden aktiviteler, zihinsel rahatlama sağlayarak stresin azalmasına katkıda bulunur.

        DÜZENLİ YÜRÜYÜŞ YAPIN

        Haftada en az 3 gün, 30 dakikalık tempolu yürüyüşler hem bedensel hem de zihinsel sağlığı destekler.

        SOSYAL İLİŞKİLERİNİZİ KOPARMAYIN

        Soğuk ve karanlık günlerde yalnızlaşma eğilimine karşı sevdiklerinizle zaman geçirin. Sosyal ilişkiler moral kaynağıdır.

        NEFES EGZERSİZLERİ YAPIN

        Meditasyon, yoga ve solunum teknikleri vücudu rahatlatırken zihinsel olarak da sakinleştirir. Bilimsel çalışmalar, bu tür tekniklerin olumlu etkilerini desteklemektedir.

        ERTELEDİĞİNİZ İŞLERİN ÜZERİNE GİDİN

        Erteleme alışkanlığı baskıyı artırır. Sevmeseniz de sorumluluklarınızı zamanında yerine getirmek, üzerinizdeki stresi azaltır.

        GEREKİRSE PROFESYONEL DESTEK ALIN

        Kapalı havanın etkileri bazı bireylerde daha yoğun olabilir. Bu durumda bir uzmandan yardım almak önemlidir. Unutmayın, psikolojik destek almak güçlü bir adımdır.

        BESLENMEYE DİKKAT EDİN

        Kapalı havalarda daha fazla karbonhidrat ve tatlı tüketme isteği artar. Ancak bu besinler geçici mutluluk verir, ardından gelen pişmanlık hissi mutsuzluğu artırabilir. Dengeli ve sağlıklı beslenme, ruh halinizi korumanıza yardımcı olur.

        Görsel Kaynak: shutterstock

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Ons ve gram altında tarihi zirve
        Ons ve gram altında tarihi zirve
        Gazze planına dünyadan tepkiler
        Gazze planına dünyadan tepkiler
        İşçinin kıdem tazminatı hesabı
        İşçinin kıdem tazminatı hesabı
        ABD Başkanı Trump'ın Gazze planı açıklandı
        ABD Başkanı Trump'ın Gazze planı açıklandı
        "Türkiye olarak katkı vermeye devam edeceğiz"
        "Türkiye olarak katkı vermeye devam edeceğiz"
        "Rusya uyanıp gerçekleri kabul etmeli"
        "Rusya uyanıp gerçekleri kabul etmeli"
        Sergen Yalçın'dan Abraham açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan Abraham açıklaması!
        30 metrelik kuyuda ölü bulundu
        30 metrelik kuyuda ölü bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Beşiktaş sahasında kaybetmiyor!
        Beşiktaş sahasında kaybetmiyor!
        Karanlıkta kalan anlar ortaya çıktı
        Karanlıkta kalan anlar ortaya çıktı
        Özlenen tablo
        Özlenen tablo
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        Sigorta haftası başladı
        Sigorta haftası başladı
        Husumetlilerini öldüren baba-oğul tutuklandı
        Husumetlilerini öldüren baba-oğul tutuklandı
        Ateş açtı patenle kaçtı!
        Ateş açtı patenle kaçtı!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!