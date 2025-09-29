Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcı Jose Mourinho hakkında açıklamalarda bulundu. Buruk, Mourinho için, "Birçok şey denedi ama sonunda biz ondan daha iyiydik. Ben ondan daha iyiydim." ifadelerini kullandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool maçı öncesi The Athletic'ten Nick Miller'a konuştu. İşte The Athletic'te yer alan Okan Buruk röportajı ve yazısının çevirisi...
Jose Mourinho'nun kendisine yaptığı fiziksel müdahalesini hakkında konuşan Buruk, şu ifadeleri kullandı:
"BÖYLE BİR ŞEY BEKLEMİYORDUM"
"Bir oyuncu gibiydim, yere düştüm (gülerek). Biraz abarttım. Ondan böyle bir şey beklemiyordum. Hakemlerle el sıkışıyordum, diğer tarafa gidiyordum ve galibiyetimizi kutluyordum, o da bana geldi. Normalde maçtan sonra birbirimizi görür ve el sıkışırdık."
"BEN ONDAN DAHA İYİYDİM"
"Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye geldiğinde çok konuşmaya başladı. Onun tarzını biliyoruz. Sadece sahada oynamıyor. Saha dışında da oynamak istiyor. Birçok şey denedi ama sonunda biz ondan daha iyiydik. Ben ondan daha iyiydim. Ona karşı şampiyonluğu kazandık. Onların stadyumunda iki kez yendik. Bu yıl maalesef burada olmayacak. Onunla iki maç daha oynamayı bekliyorduk."
"ESKİSİ GİBİ DEĞİL"
"Jose Mourinho eskisi gibi odaklanamıyor. Eskisi gibi futbolu düşünmüyor. Teknik direktör olarak tarzını hiç değiştirmedi. Çok önemli bir karakter, çok önemli bir karizması var ama futbol açısından her yıl kendimizi geliştirmeliyiz. Belki de Mourinho'nun sorunu, teknik direktör olarak kendini geliştirmemiş olmasıdır."
"Geçen sezon Mourinho ile yarışmak benim için bir meydan okumaydı. Baktığınızda takımlar karşılaşır. Mourinho'ya karşı Galatasaray-Fenerbahçe'ydi, Pep'e karşı da Galatasaray-Man City olacak. Ancak teknik adam olarak eğer özel bir şey yaratacaksam, bunun Pep Guardiola'ya karşı olmasını isterim.