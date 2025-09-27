Habertürk
        Sebastian Szymanski'nin menajerinden transfer ve Jose Mourinho itirafı! - Fenerbahçe Haberleri

        Sebastian Szymanski'nin menajerinden transfer ve Jose Mourinho itirafı!

        Fenerbahçe'de forma giyen Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski'nin menajerinden transfer süreci ve Jose Mourinho hakkında çarpıcı açıklamalar geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2025 - 16:06 Güncelleme: 27.09.2025 - 16:06
        1

        Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski'nin menajeri Mariusz Piekarski'den, yaz transfer döneminde dair bir itiraf geldi.

        2

        "EN İYİ 5 LİGDEN TEKLİF GELDİ"

        Kanal Sportowy'ye konuşan Piekarski, "Avrupa'nın en iyi 5 liginden birinde oynayan çok iyi bir kulüpten teklif geldi. Ancak bu teklif anında reddedildi. Fenerbahçe, teklifi yapan kulübe Szymanski'nin satılık olmadığını ve bu yüzden görüşmelerin daha fazla sürmesine gerek olmadığını bildirdi." dedi.

        3

        "KULÜPTEN 'SATILMAYACAK' SÖZLERİNİ DUYDUM"

        Sözlerine devam eden Piekarski, "Fenerbahçe–Feyenoord maçı öncesinde, kulüpten 'Szymanski, Jose Mourinho için çok önemli bir oyuncu, onlarca milyon euro teklif gelse bile satılmayacak' sözlerini duydum." ifadelerini kullandı.

        4

        "KENDİ BAŞARISININ KURBANI OLDU"

        Mourinho'nun transferi veto ettiğini dile getiren Piekarski, "Mourinho ayrıldıktan sonra Avrupa'daki transfer penceresi sadece 3 gün daha açıktı. Şampiyonlar Ligi'ne katılan İngiliz bir kulüple görüştük ama o transfer başka bir oyuncuya bağlıydı. O futbolcu takımda kalınca her şey iptal oldu.

        5

        "MOURINHO VAZGEÇİLMEZ OLARAK GÖRÜYORDU"

        Biz de panik yapmak yerine doğru kararı vermek istedik. Sonuç olarak Szymanski kendi başarısının kurbanı oldu çünkü Mourinho, onu takımın vazgeçilmezi olarak görüyordu." şeklinde konuştu.

        6

        Bu sezon tüm kulvarlarda 11 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 1 gol - 2 asistlik performans sergiledi.

        7

        2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Polonyalı yıldızın güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro...

