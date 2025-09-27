Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ı bekleyen zorlu fikstür! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ı bekleyen zorlu fikstür!

        Trendyol Süper Lig'de 7'de 7 yaparak yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'ı, önümüzdeki günlerde zorlu bir fikstür bekliyor. Sarı-kırmızılılar ligde ve Avrupa'da kritik mücadelelerde sahne alacak...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2025 - 14:17 Güncelleme: 27.09.2025 - 14:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk olduğu Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdüren Galatasaray'ı zorlu bir fikstür bekliyor.

        Sarı-kırmızılı ekip, sıradaki 7 resmi maçında hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da kritik karşılaşmalara çıkacak.

        Galatasaray, ilk olarak 30 Eylül'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool ile karşılaşacak.

        2

        Ligin 8. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı 4 Ekim'de ağırlayacak sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 9. haftada RAMS Başakşehir ile 18 Ekim'de müsabakaya çıkacak.

        Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında da Norveç 1. Futbol Ligi'nin son şampiyonu Bodo/Glimt ile 22 Ekim'de karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, ardından Süper Lig'in 10. haftasında formda takımlardan Göztepe ile 26 Ekim'de maç yapacak.

        Sarı-kırmızılı takım, İzmir temsilcisiyle yapacağı maçın ardından 11. haftada Trabzonspor ile 1 Kasım'da karşılaşacak. Söz konusu zorlu dönem, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde (Eredivisie) en çok şampiyonluk yaşayan (36 kez) Ajax ile 5 Kasım'da oynanacak maçla sona erecek.

        3

        İÇ SAHA AVANTAJINA SAHİP

        Galatasaray, söz konusu 7 maçın 5'ini RAMS Park'ta oynayacak.

        Sarı-kırmızılılar, bu süreçte Liverpool, Beşiktaş, Bodo/Glimt, Göztepe ve Trabzonspor ile iç sahada karşılaşacak. Galatasaray, bu dönemde sadece RAMS Başakşehir ve Ajax'a konuk olacak.

        Ayrıca sarı-kırmızılılar, iki Avrupa maçının ardından lig mücadelelerini iç sahada oynayacak.

        4

        36 GÜN BOYUNCA İSTANBUL'DA OLACAK

        Galatasaray, 30 Eylül Salı günü oynanacak Liverpool maçıyla başlayacak süreçte 36 gün boyunca İstanbul'dan çıkmayacak.

        Sıradaki 6 resmi maçının 5'ini sahasında yapacak Galatasaray, bu dönemde deplasmandaki tek karşılaşmasını İstanbul temsilcisi RAMS Başakşehir'e karşı oynayacak. Sarı-kırmızılılar, böylece 5 Kasım'daki Ajax maçına kadar İstanbul dışına çıkmayacak.

        5

        8 RESMİ MAÇIN 7'SİNİ KAZANDI

        Galatasaray, bu sezon çıktığı 8 resmi maçın 7'sini kazanırken, sadece 1 mağlubiyet yaşadı.

        Ligin ilk 2 haftasında Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla yenen sarı-kırmızılı ekip, üçüncü haftada Zecorner Kayserispor'u 4-0, dördüncü haftada Çaykur Rizespor'u 3-1, beşinci haftada Eyüpspor'u 2-0, altıncı haftada TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 ve yedinci haftada da Corendon Alanyaspor'u 1-0 yendi.

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olan Galatasaray, sezon başından beri yaptığı 8 maçta 7 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 20 kez rakip fileleri havalandırırken, 7 gol yedi.

        6

        LİGDEKİ RAKİPLERİNE KARŞI SON MAÇLARI

        Galatasaray, bu süreçte Süper Lig'de karşılaşacağı rakiplerine karşı yaptığı son maçlarda bir tek Beşiktaş'a kaybetti.

        Geçen sezon ligin 29. haftasındaki derbide konuk olduğu Beşiktaş'a 2-1 yenilen Galatasaray'ın sonrasında Süper Lig'de bileği bükülmedi. Sarı-kırmızılılar, geçen sezonun ikinci yarısında RAMS Başakşehir, Göztepe ve Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti.

        7

        ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KRİTİK MAÇLAR

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sonraki tura kalmak için çok kritik maçlara çıkacak.

        Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'daki sıradaki maçında Alexander Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Milos Kerkez ile Jeremie Frimpong gibi yıldızları kadrosuna katan ve Şampiyonlar Ligi'nin favorilerinden olan Liverpool'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar, organizasyonun sonraki turuna kalmak için Liverpool'un yanı sıra özellikle Bodo/Glimt ve Ajax maçlarında puan veya puanlar almak için mücadele edecek.

        8

        GERÇEK PERFORMANSI ORTAYA ÇIKACAK

        Galatasaray'ın Liverpool maçıyla başlayacak süreçte bu sezonki performansı sınanacak.

        Sarı-kırmızılılar, bu sezon Süper Lig'de ilk 4 sırada yer alan bir takımla daha karşılaşmadı. Galatasaray söz konusu süreçte Gaziantep FK, Fatih Karagümrük, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Eyüpspor, Konyaspor ve Alanyaspor ile mücadele etti.

        Şu ana kadar Süper Lig'de orta-alt sıra takımlarıyla maç oynayan Galatasaray, sadece Avrupa'da Almanya Birinci Futbol Ligi'ni (Bundesliga) geçen sezon 3. sırada tamamlayan Eintracht Frankfurt'a karşı zorlu bir sınava çıktı.

        9

        MİLLİ ARADA SAKATLIK İSTEMİYOR

        Sarı-kırmızılılar, 5 Ekim Pazar günü oynanacak maçlardan sonra başlayacak arada birçok futbolcusunu milli takıma gönderecek.

        Galatasaray'ın söz konusu arada 10'dan fazla futbolcuyu, milli takımlara yollaması bekleniyor. Sarı-kırmızılı takımın teknik ekibi, yoğun maç trafiğinin olduğu bu dönemin sakatlık olmadan sona ermesini arzu ediyor.

        10

        G.SARAY'IN FİKSTÜRÜ

        Galatasaray'ın 7 maçlık zorlu fikstürü şu şekilde:

        30 Eylül: Galatasaray-Liverpool
        4 Ekim: Galatasaray-Beşiktaş
        18 Ekim: Başakşehir-Galatasaray
        22 Ekim: Galatasaray-Bodo/Glimt
        26 Ekim: Galatasaray-Göztepe
        1 Kasım: Galatasaray-Trabzonspor
        5 Kasım: Ajax-Galatasaray

        11
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Nine ve torunu alevlerin arasında kaldı!
        Nine ve torunu alevlerin arasında kaldı!
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Güllü'ye veda
        Güllü'ye veda
        Öğrencileri bekleyen yeni tehlike: Odaklanma ilaçlarına dikkat!
        Öğrencileri bekleyen yeni tehlike: Odaklanma ilaçlarına dikkat!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Konya'da kayboldu, Antalya'da bulundu
        Konya'da kayboldu, Antalya'da bulundu
        Preveze Deniz Zaferi'nin 487. yıl dönümünde donanmadan gövde gösterisi
        Preveze Deniz Zaferi'nin 487. yıl dönümünde donanmadan gövde gösterisi
        Fenerbahçe Antalyaspor'a kaybetmiyor!
        Fenerbahçe Antalyaspor'a kaybetmiyor!
        Takvim için başladı, 500 bine ulaştı
        Takvim için başladı, 500 bine ulaştı
        Eşini porselen bardakla öldürmüştü! Affetti katledildi!
        Eşini porselen bardakla öldürmüştü! Affetti katledildi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Liverpool bu pozisyonları affetmez"
        "Liverpool bu pozisyonları affetmez"
        Uğurcan Çakır Alanya'da duvar ördü!
        Uğurcan Çakır Alanya'da duvar ördü!
        Trump: Gazze ile ilgili yoğun görüşmeler yapıyoruz
        Trump: Gazze ile ilgili yoğun görüşmeler yapıyoruz
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        "Devre arası baygınlık geçirdi!"
        "Devre arası baygınlık geçirdi!"
        ChatGPT bunları isteseniz de yapamıyor!
        ChatGPT bunları isteseniz de yapamıyor!