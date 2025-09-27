Galatasaray'ı bekleyen zorlu fikstür!

GERÇEK PERFORMANSI ORTAYA ÇIKACAK

Galatasaray'ın Liverpool maçıyla başlayacak süreçte bu sezonki performansı sınanacak.

Sarı-kırmızılılar, bu sezon Süper Lig'de ilk 4 sırada yer alan bir takımla daha karşılaşmadı. Galatasaray söz konusu süreçte Gaziantep FK, Fatih Karagümrük, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Eyüpspor, Konyaspor ve Alanyaspor ile mücadele etti.

Şu ana kadar Süper Lig'de orta-alt sıra takımlarıyla maç oynayan Galatasaray, sadece Avrupa'da Almanya Birinci Futbol Ligi'ni (Bundesliga) geçen sezon 3. sırada tamamlayan Eintracht Frankfurt'a karşı zorlu bir sınava çıktı.