Topladığı 500 bin fotoğrafla Bodrum'un görsel hafızasını oluşturdu

Akaryakıt istasyonunda finans müdürlüğü yapan Ali Şengün, 15 yıl önce takvim çalışmasıyla başladığı koleksiyonculuğu zamanla tutkuyla sürdürdü.

Bodrum'un geçmişini anlatan fotoğraflar için Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen mezatları takip eden evli, 3 çocuk babası Şengün, İngiltere ve Ukrayna başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinden de kareler satın aldı.

ABD'den 1960'lı yıllarda Bodrum'a gelerek çekim yapan bir fotoğrafçının tüm arşivinin kendisine ulaştırıldığını anlatan Şengün, bu sayede kent tarihine ışık tutan çok sayıda özel kareyi de arşivine ekledi.

En eskisi 1843 yılına uzanan fotoğraflarla Bodrum'un görsel tarihini kayıt altına alan Şengün, şimdi bu birikimi bir müze çatısı altında sergilemeyi hedeflediğini söyledi.

"BODRUMLULARIN AİLE ARŞİVİNİ TARAMAYA BAŞLADIM"

Şengün, "Eski Bodrum fotoğraflarının hikayesi, 2010'larda çalıştığım akaryakıt istasyonunun takvimini yapmakla başladı. O zamanlar takvim için fotoğraf toplamaya başladım. Daha sonra bu maksadını aştı ve benim için güzel bir uğraş oldu. Dünyanın her yerinden ve Türkiye'den mezatlardan, satan kişilerden Bodrum fotoğraflarını satın almaya başladım.