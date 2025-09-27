Habertürk
        Irak petrol sahalarından ihracata başladı | SON DAKİKA HABER | Dış Haberler

        Irak petrol sahalarından ihracata başladı

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattından bu sabah saat 07.07 itibariyle petrol akışının yeniden başladığını bildirdi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) petrol sahalarından ihracata yeniden başlandığı açıkladı. Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani de, IKBY'deki sahalarda üretilen petrolün Irak-Türkiye boru hattı üzerinden ihraç edileceğini duyurmuştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2025 - 08:36 Güncelleme: 27.09.2025 - 08:52
        Irak petrol sahalarından ihracata başladı
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NSosyal hesabından Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’nın açılışıyla ilgili paylaşımda bulundu.

        "SABAH SAAT: 07.07'DE BAŞLADI"

        Bayraktar, "6 Şubat 2023’te yaşanan depremler nedeniyle geçici süreyle kapalı kalan ve 4 Ekim 2023 tarihinde BOTAŞ tarafından operasyona hazır hale getirilen Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’ndan bu sabah saat 07.07 itibarıyla petrol akışı yeniden başlamıştır" ifadelerini kullandı.

        Irak resmi haber ajansı İNA’ya göre Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) sahalardan çıkarılan petrol ihraç edilmeye başlandı.

        IRAK BASINI DA DUYURDU

        AA'daki habere göre Erbil merkezli Rudaw televizyon kanalında da konuyla ilgili habere yer verildi. Buna göre Fişhabur petrol sahasında IKBY heyeti, Irak merkezi hükümeti ve petrol şirketlerinin katılımıyla petrol ihracatına yeniden başlandı.

        IRAK BAŞBAKANI AÇIKLAMIŞTI

        Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, IKBY’deki sahalarda üretilen petrolün Irak-Türkiye boru hattı üzerinden ihraç edileceğini duyurmuştu.

        #Irak
