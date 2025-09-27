Eşini porselen bardakla öldürmüştü! Affetti katledildi! Samsun'da, 4 çocuk annesi olan 41 yaşındaki Fatma Günegül, eşi 48 yaşındaki Yücel Günegün tarafından, porselen bardakla öldürülmüştü. Katil koca hakkında uzaklaştırma kararı olduğu, ancak bu kararın eşi Fatma Günegül'ün isteğiyle kaldırıldığı ortaya çıktı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 27.09.2025 - 07:31 Güncelleme: 27.09.2025 - 07:48 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL