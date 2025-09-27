Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu İstanbul: 2 bölgede sağanak 11 kent için fırtına alarmı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        2 bölgede sağanak var... 11 kent için 'sarı' kodlu fırtına alarmı!

        MGM'den alınan verilere göre bugün Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yağış bekleniyor. Sıcaklık, kuzey kesimlerde mevsim normallerinin altına düşüyor. İşte 'sarı' alarm verilerek fırtına uyarısında bulunulan 11 ilimiz ve yurtta hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2025 - 06:56 Güncelleme: 27.09.2025 - 08:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        2 bölgede sağanak var... 11 kent için 'sarı' kodlu fırtına alarmı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli'nin doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İÇ ANADOLU VE KARADENİZ'DE SİSE DİKKAT

        Gece ve sabah saatlerinde İç Anadolu'nun kuzeyi ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        SICAKLIK KUZEY KESİMLERDE AZALIYOR

        Hava sıcaklığının, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normallerinde olması bekleniyor.

        REKLAM

        RÜZGARIN HIZI SAATTE 60 KM OLACAK

        Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, yurdun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

        11 KENT İÇİN 'SARI' ALARM

        Meteoroloji tarafından 'sarı' alarm verilerek fırtına uyarısında bulunulan illerimiz şöyle: İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 24, Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL: 23, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        İZMİR: 29, Parçalı ve az bulutlu

        BURSA: 25, Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ: 23, Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yağışlı

        ÇANAKKALE: 23, Parçalı ve az bulutlu

        REKLAM

        KIRKLARELİ: 21, Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        A.KARAHİSAR: 25, Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ: 32, Az bulutlu ve açık

        MUĞLA: 30, Az bulutlu ve açık

        ADANA: 34, Az bulutlu ve açık

        ANTALYA: 31, Az bulutlu ve açık

        BURDUR: 31, Az bulutlu ve açık

        HATAY: 30, Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR: 23, Parçalı ve az bulutlu

        KONYA: 25, Az bulutlu ve açık

        NEVŞEHİR: 20, Parçalı ve az bulutlu

        BOLU: 19, Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK: 20, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        SİNOP: 23, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        AMASYA: 22, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        SAMSUN: 20, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak yağışlı

        TRABZON: 20, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

        RİZE: 20, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

        ERZURUM: 20, Parçalı ve az bulutlu

        REKLAM

        KARS: 19, Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA: 25, Parçalı ve az bulutlu

        VAN: 23, Parçalı ve az bulutlu

        ŞANLIURFA: 30, Parçalı ve az bulutlu

        DİYARBAKIR: 30, Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP: 30, Az bulutlu ve açık

        MARDİN: 29, Az bulutlu ve açık

        SİİRT: 31, Az bulutlu ve açık

        Hafta sonu yağış var mı?
        Hafta sonu yağış var mı? Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #hava durumu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        7’nci kattan düşen inşaat işçisi öldü! O anlar kamerada
        7’nci kattan düşen inşaat işçisi öldü! O anlar kamerada
        Trump: Gazze ile ilgili yoğun görüşmeler yapıyoruz
        Trump: Gazze ile ilgili yoğun görüşmeler yapıyoruz
        "İsrail bir haydut aktör hâline gelmiştir"
        "İsrail bir haydut aktör hâline gelmiştir"
        "Devre arası baygınlık geçirdi!"
        "Devre arası baygınlık geçirdi!"
        ABB'ye konser soruşturmasında 5 tutuklama
        ABB'ye konser soruşturmasında 5 tutuklama
        ChatGPT bunları isteseniz de yapamıyor!
        ChatGPT bunları isteseniz de yapamıyor!
        Galatasaray'dan ligde 7'de 7!
        Galatasaray'dan ligde 7'de 7!
        Galatasaray'dan rekor!
        Galatasaray'dan rekor!
        ABD basını: Zelenskiy Tomahawk talep etti
        ABD basını: Zelenskiy Tomahawk talep etti
        Netanyahu BM'de 'boş' konuştu
        Netanyahu BM'de 'boş' konuştu
        Şahbaz Şerif: 7 Hindistan uçağı hurdaya döndü
        Şahbaz Şerif: 7 Hindistan uçağı hurdaya döndü
        Ölümü öncesi son anları ortaya çıktı
        Ölümü öncesi son anları ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD dönüşü açıklamalar
        Gazze soykırımının gölgesinde
        Gazze soykırımının gölgesinde
        ABD-Türkiye arasındaki enerji atılımı ne anlama geliyor?
        ABD-Türkiye arasındaki enerji atılımı ne anlama geliyor?
        Boşandılar
        Boşandılar
        THY, 225 adet uçak satın almak için Boeing'le anlaştı
        THY, 225 adet uçak satın almak için Boeing'le anlaştı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası