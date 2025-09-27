2 bölgede sağanak var... 11 kent için 'sarı' kodlu fırtına alarmı!
MGM'den alınan verilere göre bugün Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yağış bekleniyor. Sıcaklık, kuzey kesimlerde mevsim normallerinin altına düşüyor. İşte 'sarı' alarm verilerek fırtına uyarısında bulunulan 11 ilimiz ve yurtta hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli'nin doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ ANADOLU VE KARADENİZ'DE SİSE DİKKAT
Gece ve sabah saatlerinde İç Anadolu'nun kuzeyi ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
SICAKLIK KUZEY KESİMLERDE AZALIYOR
Hava sıcaklığının, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normallerinde olması bekleniyor.
RÜZGARIN HIZI SAATTE 60 KM OLACAK
Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, yurdun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
11 KENT İÇİN 'SARI' ALARM
Meteoroloji tarafından 'sarı' alarm verilerek fırtına uyarısında bulunulan illerimiz şöyle: İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 24, Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL: 23, Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR: 29, Parçalı ve az bulutlu
BURSA: 25, Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ: 23, Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yağışlı
ÇANAKKALE: 23, Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ: 21, Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR: 25, Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ: 32, Az bulutlu ve açık
MUĞLA: 30, Az bulutlu ve açık
ADANA: 34, Az bulutlu ve açık
ANTALYA: 31, Az bulutlu ve açık
BURDUR: 31, Az bulutlu ve açık
HATAY: 30, Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR: 23, Parçalı ve az bulutlu
KONYA: 25, Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR: 20, Parçalı ve az bulutlu
BOLU: 19, Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK: 20, Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİNOP: 23, Parçalı, yer yer çok bulutlu
AMASYA: 22, Parçalı, yer yer çok bulutlu
SAMSUN: 20, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak yağışlı
TRABZON: 20, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
RİZE: 20, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
ERZURUM: 20, Parçalı ve az bulutlu
KARS: 19, Parçalı ve az bulutlu
MALATYA: 25, Parçalı ve az bulutlu
VAN: 23, Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA: 30, Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR: 30, Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP: 30, Az bulutlu ve açık
MARDİN: 29, Az bulutlu ve açık
SİİRT: 31, Az bulutlu ve açık