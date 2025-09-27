Habertürk
        Türkiye elektrikli araçta Avrupa üçüncüsü oldu - Otomobil Haberleri

        Avrupa'da en büyük üç pazardan biri Türkiye oldu

        Elektrikli otomobil satışlarında son 2 yılda büyük ivme kaydeden Türkiye, Avrupa'da birçok ülkeyi geride bıraktı. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre, Türkiye, Almanya ve İngiltere'nin ardından Ağustos ayında Avrupa'da en çok elektrikli aracın satıldığı üçüncü ülke oldu

        Giriş: 27.09.2025 - 11:38 Güncelleme: 27.09.2025 - 11:58
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Yerli elektrikli otomobil markası Togg'un 2023 yılında piyasa çıkmasının ardından elektrikli araç pazarında çok hızlı bir büyüme kaydeden Türkiye, Avrupa'da ilk üçe girdi.

        Elektrikli araçların pazar payını yüzde 20'ye çıkardığı Türkiye, Ağustos ayında Almanya ve İngiltere'nin ardından Avrupa'nın en büyük üçüncü elektrikli araç pazarı oldu.

        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu

        Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre, Ağustos ayında Avrupa'da en çok elektrikli otomobilin satıldığı ülke 39 bin 367 adetle Almanya oldu. Birleşik Krallık ise 21 bin 969 adet elektrikli araç satışı ile Avrupa'da ikinci sırada yer aldı.

        Önceki dönemlerde 6'ncı sırada yer alan Türkiye ise, Ağustos ayında kaydedilen 17 bin 480 adet elektrikli araç satışı ile Fransa, Norveç, Belçika gibi ülkeleri geride bırakarak bu alanda basamak atladı ve Avrupa üçüncüsü oldu.

        TOPLAM PAZARDA 4'ÜNCÜ SIRADAYIZ

        Yılın ilk sekiz ayını kapsayan Ocak-Ağustos döneminde ise Türkiye elektrikli araç satışlarında Avrupa'da dördüncü basamakta kendine yer buldu.

        Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’deki elektrikli araç satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 154 oranında büyüdü ve 119 bin 640 adede ulaştı.

        Söz konusu dönemde, Almanya 336 bin 707 adet elektrikli araç satışı ile Avrupa birincisi, 276 bin 635 adetle Birleşik Krallık Avrupa ikincisi ve 184 bin 871 adetle Fransa Avrupa üçüncüsü oldu.

        Toplam pazarda ise, Türkiye'nin geçtiğimiz Ağustos ayında Avrupa'da dördüncü en büyük pazar olduğu görüldü.

        Geçtiğimiz ay Almanya'da 207 bin 229 adet araç satılırken, onu takip eden Fransa'da 87 bin 849 adet, üçüncü basamakta yer alan İngiltere'de de 82 bin 908 adet araç satıldı.

        Türkiye ise 82 bin 215 adetlik Ağustos ayı pazar büyüklüğü ile İngiltere'nin ardından Avrupa'da en büyük dördüncü pazar oldu.

