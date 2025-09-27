Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Öğrenci için yeni tehlike: Odaklanma ilaçları | Sağlık Haberleri

        Öğrenci için yeni tehlike: Odaklanma ilaçları

        Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi'nden Doç. Dr. Ali Erdoğan, özellikle öğrencilerin son yıllarda odaklanmak için aldıkları ilaçların kötüye kullanımının hızla arttığını söyledi. Doç. Dr. Erdoğan, "Uzun süreli kullanımda şizofreni benzeri tablolar, tansiyon yüksekliği ve farklı sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Hastalık yokken alınan her ilaç kişiye zarar verir" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2025 - 11:55 Güncelleme: 27.09.2025 - 12:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Öğrencileri bekleyen yeni tehlike: Odaklanma ilaçlarına dikkat!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Erdoğan, öğrencilerin yoğun sınav ve ders temposunda odaklanma sorunları yaşadığını, bunun da bazı öğrencileri 'çözüm' olarak uyarıcı ilaçlara yönelttiğini belirtti. Bu ilaçların hastalara konulan teşhis üzerine verildiğinin altını çizen Doç. Dr. Erdoğan, "Başınız ağrımadan ağrı kesici almazsınız. Aynı şekilde hastalık yokken uyarıcı ilaç kullanmak da mantıksızdır. Araştırmalar, gençler arasında bu ilaçların kötüye kullanım oranının yüzde 30'lara dayandığını gösteriyor" diye konuştu.

        "YETERLİ BİLİNÇ YOK"

        Uyarıcı ilaçların yanlış kullanımının ciddi sonuçlara neden olabileceğini belirten Doç. Dr. Erdoğan, öğrencilerin bu konuda yeteri kadar bilinçli olmadığını aktardı. İlaçların yan etkilerinin ciddiyetinden bahseden Doç. Dr. Erdoğan, "Uzun süreli kullanımda şizofreni benzeri tablolar, tansiyon yüksekliği ve farklı sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Hastalık yokken alınan her ilaç kişiye zarar verir" dedi.

        "ÇÖZÜM İLAÇ DEĞİL, ORTAM"

        Öğrencilerde odaklanma sorunlarının en büyük nedenlerinden birinin de teknoloji ve sosyal medya olduğuna dikkati çeken Doç. Dr. Erdoğan, "Çalışma masasında sürekli telefonun bulunması, sosyal medya uyarıları dikkati bozuyor. İlaç yerine ders çalışma ortamının düzenlenmesi ve rehberlik desteği alınması gerekiyor" diye konuştu.

        KARABORSA VE KOLAY ERİŞİM UYARISI!

        Uyarıcı ilaçların yasa dışı yollarla öğrencilere ulaştırıldığına değinen Doç. Dr. Erdoğan, "Maalesef insanlar yararlı olan her şeyi kötüye kullanabiliyor. Arkadaşlar arasında ilaç paylaşımı, satış ya da karaborsa gibi yollar kesinlikle doğru değil. İlaç kullanmadan önce mutlaka bir hekime danışılmalı ve onun kontrolünde kullanılmalı" dedi.

        "HİÇBİR SINAV SAĞLIĞINIZDAN ÖNEMLİ DEĞİL"

        Sınav kaygısının da odaklanmayı bozan en önemli faktörlerden olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Erdoğan, bu konuda terapi ve uzman desteğinin önemine işaret etti. Doç. Dr. Erdoğan, "Hiçbir sınav, hiçbir ders sizin sağlığınızdan daha önemli değil. Sağlığınızı riske atacak hiçbir ilacı kendi başınıza kullanmayın. Gerekli olduğunda uzmanlardan rehberlik alın" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Preveze Deniz Zaferi'nin 487. yıl dönümünde donanmadan gövde gösterisi
        Preveze Deniz Zaferi'nin 487. yıl dönümünde donanmadan gövde gösterisi
        Takvim için başladı, 500 bine ulaştı
        Takvim için başladı, 500 bine ulaştı
        Irak petrol sahalarından ihracata başladı
        Irak petrol sahalarından ihracata başladı
        Eşini porselen bardakla öldürmüştü! Affetti katledildi!
        Eşini porselen bardakla öldürmüştü! Affetti katledildi!
        2 bölgede sağanak var... 11 kent için 'sarı' kodlu fırtına alarmı!
        2 bölgede sağanak var... 11 kent için 'sarı' kodlu fırtına alarmı!
        "Liverpool bu pozisyonları affetmez"
        "Liverpool bu pozisyonları affetmez"
        Uğurcan Çakır Alanya'da duvar ördü!
        Uğurcan Çakır Alanya'da duvar ördü!
        Trump: Gazze ile ilgili yoğun görüşmeler yapıyoruz
        Trump: Gazze ile ilgili yoğun görüşmeler yapıyoruz
        "Devre arası baygınlık geçirdi!"
        "Devre arası baygınlık geçirdi!"
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        ChatGPT bunları isteseniz de yapamıyor!
        ChatGPT bunları isteseniz de yapamıyor!
        Galatasaray'dan rekor!
        Galatasaray'dan rekor!
        ABD basını: Zelenskiy Tomahawk talep etti
        ABD basını: Zelenskiy Tomahawk talep etti
        Ölümü öncesi son anları ortaya çıktı
        Ölümü öncesi son anları ortaya çıktı