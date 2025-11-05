Habertürk
Habertürk
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade vermek için emniyette | Son dakika haberler

        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade vermek için emniyette

        Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu, 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında ifade vermek için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 10:42 Güncelleme: 05.11.2025 - 11:15
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade vermek için emniyette
        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu, 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında ifade vermek için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne geldi.

        DHA'nın haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 'Rüşvet' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne geldi.

