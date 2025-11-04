İmamoğlu’nun babası ve oğluna yurt dışı yasağı getirildi
İstanbul Sulh Ceza Hakimliği Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartı uygulanmasına karar verdi. İfadeleri yarın emniyette alınacak. Karar dosya üzerinden verildi. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi
İBB’ye yönelik “yolsuzluk” soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan Hasan ve Selim İmamoğlu hakkında Sulh Ceza Hakimliği yurt dışına çıkış yasağı kararı verdi. İfadeleri yarın emniyette alınacak; karar dosya üzerinden verildi.
YARIN EMNİYETTE BEYANLAR ALINACAK
İstanbul’daki İBB’ye yönelik “yolsuzluk” soruşturması kapsamında “rüşvet” ve “suç gelirlerini aklama” iddialarıyla şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu hakkında, Sulh Ceza Hakimliği yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına hükmetti. Kararın dosya üzerinden verildiği öğrenildi.
Savcılığın talimatıyla ifadeye çağrılan Hasan ve Selim İmamoğlu’nun beyanları yarın emniyette alınacak. Soruşturma sürüyor.