Muğla’nın Gökova Mahallesi’nde saat 09.00 sıralarında Rıdvan Can Kayakurt, Nail Mücek’in (33) evini ateşe verip, bıçakla yandaki Nevzat Gültekin’e (60) ait eve girdi.

DHA'nın haberine göre çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Kayakurt, gelen jandarma ekiplerine bıçakla saldırdı. Yaşanan arbedede 2 jandarma personeli bıçakla yaralandı. Bu sırada Rıdvan Can Kayakurt jandarmalardan birine ait silahı alıp, ekiplere ateş açtı.

JANDARMANIN DURUMU İYİ, KUNDAKÇI HAYATINI KAYBETTİ

Jandarmanın uyarı ateşine rağmen direnen Kayakurt, silahla vuruldu. Yaralanan Rıdvan Can Kayakurt, ambulansla kaldırıldığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Kayakurt'un cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Jandarma personellerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

UYUŞTURUCU BAĞIMLISI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen Rıdvan Can Kayakurt'un 'Uyuşturucu kullanmak' suçundan sabıka kaydı olduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.