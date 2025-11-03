Victor Osimhen'den Galatasaray sözleri: Hayatımda böyle sevilmedim!

"İDOLÜM DROGBA"

Oyun stilini Didier Drogba'nın etkilediğini söyleyen Osimhen, "Futbolda ise ilham kaynağım Didier Drogba oldu. Onu izledim, oyunumu onun tarzına benzetmeye çalıştım. Nasıl oynadığına, futbol dışında hayatını nasıl yaşadığına baktım. Bu adamın bana kattıkları için gerçekten minnettarım. Bugün kimsem, başarılarımın bir kısmını ona borçluyum. Onun oyun tarzını, sahadaki duruşunu, onu döneminin en çok aranan forvetlerinden biri yapan özelliklerini kendime katmaya çalıştım. Bu yüzden, hayatımda abim, futbolda ise Drogba benim kahramanım." dedi.