Victor Osimhen'den Galatasaray sözleri: Hayatımda böyle sevilmedim!
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Ajax maçı öncesi UEFA'ya özel röportaj verdi ve sarı-kırmızılılara geliş sürecinden idolüne; küçüklüğünden Devler Ligi'ndeki takımın durumuna kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.
UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Ajax ile karşı karşıya gelecek.
Mücadele öncesi sarı-kırmızılıların 26 yaşındaki Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, UEFA'ya özel bir röportaj verdi.
"AİLEME BAKMAK ZORUNDAYDIM"
Lagos'un Olusosun bölgesinde büyüdüğünü ifade eden Nijeryalı santrfor, "Çok fakir bir geçmişten geliyorum. 7 kardeşin en küçüğüyüm. Annemi küçük yaşta kaybettim, babam 2020’de vefat etti. Küçükken hem kendime hem kardeşlerime bakmak zorundaydım. Olusosun beni hayata hazırladı. Bugün oraya gidip çocuklara ‘Ben yapabildiysem siz de yaparsınız.' diyorum." ifadelerini kullandı.
"İYİ GÜNDE, KÖTÜ GÜNDE G.SARAY İÇİN SAVAŞACAĞIM"
G.Saray'a transfer olduğu dönem taraftarların kendisini havaalanında karşıladığını dile getiren Osimhen, "İstanbul’a geldiğim gece hayatımda görmediğim bir sevgi vardı. Gece 2-3 gibi havaalanında binlerce kişi... Eşleriyle, çocuklarıyla evde olmaları gerekirken beni bekliyorlardı. Böyle bir sevgiyi görünce, ‘Bu armanın hakkını vereceğim’ dedim. Bu kulübü gerçekten seviyorum. İyi günde de kötü günde de Galatasaray için savaşacağım." dedi.
"TÜRKİYE'DE LİGİ DOMİNE ETTİK"
Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta 3 gol atan 26 yaşındaki santrfor, "Türkiye’de ligi domine ettik, etmeye devam ediyoruz ama şimdi Şampiyonlar Ligi’nde büyük bir iz bırakmak istiyoruz. En prestijli maçlarda kendimizi gösterme zamanı." şeklinde konuştu.
"İDOLÜM DROGBA"
Oyun stilini Didier Drogba'nın etkilediğini söyleyen Osimhen, "Futbolda ise ilham kaynağım Didier Drogba oldu. Onu izledim, oyunumu onun tarzına benzetmeye çalıştım. Nasıl oynadığına, futbol dışında hayatını nasıl yaşadığına baktım. Bu adamın bana kattıkları için gerçekten minnettarım. Bugün kimsem, başarılarımın bir kısmını ona borçluyum. Onun oyun tarzını, sahadaki duruşunu, onu döneminin en çok aranan forvetlerinden biri yapan özelliklerini kendime katmaya çalıştım. Bu yüzden, hayatımda abim, futbolda ise Drogba benim kahramanım." dedi.
Bu sezon sarı-kırmızılılar adına 10 maçta 637 dakika sahada kalan yıldız isim, 6 gollük katkı sağladı.
Galatasaray'a geldiği günden bu yana 51 maçta forma giyen Victor Osimhen, 43 gol - 8 asistlik performans sergiledi ve 3 bin 873 dakika sahada kaldı.